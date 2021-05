Serigne Mboup, président du mouvement ADK” Le concept de daara moderne est stigmatisant”

Le patron national du secteur privé sénégalais, par ailleurs leader du mouvement And Defar Kaolack (ADK) a estimé stigmatisant le concept de daara moderne. Une déclaration fait en marge d’une cérémonie de remise de kits alimentaire aux membres de la fédération communale des maitres coraniques de la capitale régionale.

“Le concept de daara moderne est stigmatisant pour les acteurs de ce type d’enseignement. C’est faire croire que saint coran qui est enseigné serait obsolète ou anachronique. Alors qu’il n’y a plus moderne que le message de Dieu qui est dans son essence un projet de société avec des volets politiques, économiques, sociaux et éducatif” a défendu le président du mouvement citoyen And Defar Kaolack, son instrument électoral pour conquérir la commune de Kaolack.

L’homme d’affaire, qui apportait son soutien aux membres de l’antenne locale de la fédération nationale des maitres coraniques, a saisi l’occasion pour justifier sa candidature pour le contrôle du conseil municipal de sa ville natale. “La compétence pour gérer le bien public n’est pas l’apanage de ceux qui ont fait l’école française. Les personnalités les plus en vue par leurs résultats dans l’économie, dans l’industrie, où dans le social sont pour la plupart issues des daaras. Alors, il est temps qu’on leur donne la place qu’elles méritent dans la gestion des affaires locales” a poursuivi le leader du mouvement ADK, un des parrains du jeune Mouhamed Mahi Touré, lauréat de l’édition 2021 du grand prix Sénico de récital du Saint-Coran.