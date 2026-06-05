Serigne Thiam chargé des élections du Grand Parti claque la porte

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Serigne Thiam, Enseignant-Chercheur à la faculté des Sciences juridiques et politiques à l’UCAD membre du Grand Parti tourne le dos à Malick Gackou.

In extenso son message:

J’informe l’opinion sénégalaise qu’en ma qualité de Secrétaire national chargé des élections au sein du Grand parti, je démissionne de toutes mes responsabilités au sein dudit parti.

Le choix porté depuis 2016 sur le grand parti était guidé par un esprit d’engagement politique sincère et des principes de loyauté et de bons services.

Aujourd’hui le grand parti ayant acté sa fusion au sein de Pastef acte sa disparition et perd en même temps son autonomie et les raisons politiques qui avaient guidé sa création et qui avaient légitimé mon adhésion.

Je crois fermement q’un parti politique conformément à l’article 4 de notre constitution a pour vocation la conquête du pouvoir, la formation de ses militants et la participation à l’action citoyenne.

Par cette décision, je marque ma liberté d’action, de réflexion et surtout je tiens à me conformer avec mes principes et valeurs qui guident tout acte que je pose.

Je remercie l’ensemble des militants et sympathisants du Grand parti avec qui j’ai noué d’excellentes relations.

Je remercie le Président El hadji Malick Gakou.

Entre le voeu de satisfaire une action politique et la conformité avec ma conscience, je préfère être quitte avec celle-ci pour ne pas être hypocrite avec moi même.

Vive la liberté de conscience, vive le Sénégal

Serigne Thiam, Enseignant-Chercheur à la faculté des Sciences juridiques et politiques à l’UCAD

Ex Chargé des élections au Grand parti. Ex membre de la Convention des Cadres du Grand parti.

Ex membre de la Convention des Enseignants du Grand parti.