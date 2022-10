Sicap Karack: Un AG se transforme en champ de bataille entre le camp des deux Imams de la mosquée

La journée de ce dimanche 23 Octobre 2023 dans le calendrier d’événement de Sicap Karack après l’altercation entre le camp de deux Imams. Dans des images on voit des jeunes se donnaient en spectacle dans une mosquée.

Un incident s’est produit ce dimanche dans la localité de Sicap Karack. En effet, la population Sicapois a vécu une journée pas comme les autres.

Selon les informations, une Assemblée générale s’est terminée en queue de poisson et le pire a failli se produire à la mosquée du quartier Karack situé à Amitié 3. D’après les images qui circulent sur les réseaux sociaux , on voit des individus qui se battent et se jettent des chaises. Selon les témoignages, tout est parti après que l’imam ratib aurait voulu s’approprier de la caisse de la mosquée et s’approprier l’entière gestion de la mosquée.

Joints par téléphone, les concernés n’ont pas voulu se prononcer. Cependant, d’après des informations reçues, le préfet aurait pris en charge le dossier. Une date devrait être retenue pour une autre assemblée générale