Signature du Protocole d’accord: «Aucune date n’a été encore retenue»

L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D-CNTS Santé-SAT/CL AND GUEUSSEUM apporte des éclaircissements sur la rencontre relative à la signature du protocole d’accords dans le secteur de la santé et de l’action sociale avec les éventuelles conséquences.

«Sept (07) jours après le dépôt de son préavis, l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D- CNTS Santé-SAT/CL AND GUEUSSEUM, a reçu l’accusé de réception de la Fonction publique. Cependant, aucune date n’est encore retenue pour une rencontre de signature du protocole d’accords encore moins l’ouverture de négociations sur le régime indemnitaire » a fait savoir le syndicat. A les en croire, « si rien n’est fait jusqu’au 17 mars 2022, date de l’expiration du préavis déposé depuis le 16 février 2022, AND GUEUSSEUM rendra responsable le Gouvernement de toute dégradation du climat social dans le secteur de la santé et de l’action sociale avec les éventuelles conséquences qui n’épargneraient malheureusement pas les populations. »

Par ailleurs l’ASAS dit poursuivre sa campagne de sensibilisation et ses actions de mobilisation pour en découdre avec ceux-là même qui ont « déréglé le système de rémunération du pays et continue d’entretenir l’injustice et l’inégalité au grand dam des travailleurs de la santé et de l’action sociale, particulièrement les paramédicaux qui sont les éternels laissés pour compte. »

Par ailleurs, AND GUEUSSEUM compte tenir une marche le 10 mars prochain à Kaolack. « Après avoir fustigé avec la dernière énergie les agressions récurrentes et barbares perpétrées contre ses militantes et camarades sages-femmes surtout dans la région de Sédhiou, AND GUEUSSEUM s’approprie leur lutte contre l’insécurité et l’impunité et prend date pour la marche du 07 mars 2022 envisagée par l’Association Nationale des Sages-Femmes d’Etat du Sénégal (ANSFES) afin de leur manifester tout son soutien », écrit-il.

En ce qui concerne la campagne de vaccination contre la poliomyélite, AND GUEUSSEUM se félicite de sa participation en permettant au Sénégal « d’avoir des scores très appréciables dans ce contexte d’éradication de cette maladie pourvoyeuse de paralysie où notre nation ne pourrait se permettre de rater le train de l’histoire en demeurant le réservoir du virus pour les autres pays de la sous-région. » Ces syndicats rappellent que, d’ici le 17 mars 2022, pour éviter tout amalgame, AND GUEUSSEUM n’est concerné par aucune action de grève car étant concentrée sur la signature de son protocole d’accords et l’ouverture de négociations sérieuses sur le régime indemnitaire pour corriger les inégalités.

DJANGA DIA