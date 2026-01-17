Uploader By Gse7en
Situation de l’équipe nationale du Sénégal au Maroc : La FSF rassure l’opinion

17 janvier 2026 Actualité

Dans un communiqué rendu public, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a voulu rassurer les supporters et l’opinion publique sur la situation de l’Équipe Nationale du Sénégal. Suite à des inquiétudes soulevées, la FSF confirme que la sécurité de la délégation sénégalaise a été renforcée et que des mesures ont été prises pour garantir leur quiétude et leur sérénité.

L’instance fédérale annonce en même temps que l’entraînement des Lions de la Teranga est prévu pour aujourd’hui à 17h00 à Rabat, au Complexe du stade Olympique, dont le site a été confirmé.

Cependant, la FSF indique que la conférence de presse initialement prévue a été reportée. Enfin, l’instance dirigeante du football sénégalais adresse ses remerciements aux autorités marocaines et aux dirigeants de la CAF pour leur esprit de collaboration et de respect mutuel qui caractérise, selon elle, les relations entre les deux fédérations.

