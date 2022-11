Situation de Sénégal: Ousmane SONKO « Encore des déballages »

Ousmane Sonko tenait un point de presse ce jeudi matin au siège du Pastef/Les patriotes. Lors de cette rencontre avec la presse, le leader du Pastef a révélé des prétendues liaisons entre l’État du Sénégal et un israélien du nom de Gaby Perezt, chargé de leur garantir une ligne de crédit à hauteur de milliards de francs Cfa pour l’achat d’armements. Mais Ousmane Sonko a également annoncé dans la foulé avoir déposé deux plaintes contre l’ancien procureur de la république Serigne Bassirou Gueye.

Connu pour ses nombreuses révélations depuis qu’il est sur la scène politique, Ousmane Sonko semble reprendre du service. En tout cas, le laeder du Pastef n’a pas été tendre envers ses adversaires lors de son point de presse de ce jeudi 10 novembre.

Révélation d’une ligne de crédit de 300 millions d’euros, soit 196 milliards de francs Cfa pour l’achat d’armes

En effet, Ousmane Sonko a révélé qu’un courtier d’armement israélien du nom de Gaby Perezt s’est engagé à garantir à l’Etat du Sénégal une ligne de crédit de 300 millions d’euros, soit près de 196 milliards de francs Cfa pour l’achat d’armements « Le journal Africa intelligence et d’autres journaux ont fait état d’un contrat dans lequel, la famille Perezt (des israéliens d’origine) a prêté à l’Etat du Sénégal 300 millions d’euros, soit près de 196 milliards », a-t-il révélé. À cet effet, le maire de Ziguinchor estime que cet achat d’armes n’a qu’un seul objectif et c’est celui de réprimer les populations en cas de l’annonce d’une troisième candidature de Macky Sall « Du temps de l’ancien président Abdoulaye Wade, il n’y avait qu’un ou deux dragons. Mais aujourd’hui, même si vous allez jusqu’à Fongolémi, vous y trouverez une dizaine de dragons. Tout cet achat d’armes sert à réprimer les sénégalais dans le cadre de l’éventuelle troisième candidature », a déclaré le leader du Pastef.

Deux plaintes contre l’ancien procureur de la république Serigne Bassirou Gueye

Hormis les révélations liées à l’achat d’armes, Ousmane Sonko a aussi évoqué son dossier de viol l’opposant à Adji Sarr en s’attaquant à l’ancien procureur de la république Serigne Bassirou Gueye. En effet, le maire de Ziguinchor a annoncé avoir déposé ce mercredi, deux plaintes contre Serigne Bassirou Gueye qu’il accuse d’avoir falsifié les procès verbaux issus de l’audition de son accusatrice « Je vous ai annoncé la semaine passée que je déposerai des plaintes. Hier mercredi, j’ai déposé deux plaintes contre Serigne Bassirou Gueye : l’une est déposée auprès du premier président de la cour suprême et l’autre, auprès de l’inspection générale de l’administration de la justice (IGAJ) […]. Serigne Bassirou Gueye a fait enlever dans les procès verbaux l’ensemble des faits me disculpant», a t-il annoncé. Ousmane Sonko d’ajouter « Si la justice fait correctement son travail, Serigne Bassirou Gueye devra aller en prison. Mais au cas où, la justice ne fait pas correctement son boulot, nous porterons à la connaissance du grand public, les informations que nous détenons », a averti l’ancien député.

Annonce de la reprise du « Nemmeku Tour »

Ousmane Sonko n’a pas aussi manqué d’évoquer ses visites de proximité dénommées « Nemmeku Tour ». Ainsi, le leader du Pastef compte continuer sa tournée malgré les incidents survenus à Mbour et pour lesquels cinq membres de sa garde rapprochée ont été arrêtés et placés sous mandat. Parlant de ces arrestations, Ousmane Sonko estime que l’objectif du pouvoir est d’empêcher la poursuite de son « Nemmeku Tour », mais se dit rassuré de sa continuité « J’informe aux sénégalais que dès demain s’il plaît à Dieu, nous allons reprendre le « Nemmeku Tour ». Comme je l’avais dit, nous irons dans les 46 départements du Sénégal pour discuter avec les populations. Nous allons les écouter pour connaître leurs problèmes et essayer d’apporter des solutions à leurs difficultés. Personne ne peut nous empêcher de faire cette tournée. Même si Macky Sall amène l’armée nationale, nous allons continuer nos visites de proximité », a prévenu le maire de Ziguinchor.

Pour rappel, lors de la dernière étape de son « Nemmeku Tour » à Mbour, des heurts ont eu lieu et ont occasionné des blessés. C’est d’ailleurs, la raison pour laquelle, cinq gardes du corps d’Ousmane sont aujourd’hui placés sous mandat de dépôt. Mais à noter également que le leader du Pastef a été entendu pour la première fois le 3 novembre dernier dans le fond du dossier de viol l’opposant à Adji Sarr.

El Hadji Mody DIOP (stagiaire)