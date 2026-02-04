Situation des supporters sénégalais détenus au Maroc : Les précisions de Me Patrick Kabou

Dans un communiqué publié, ce mercredi, maître Patrick Kabou, l’un des avocats des supporters sénégalais en détention au Maroc, est revenu sur la situation de nos compatriotes en apportant quelques précisions.

« Concernant la situation de nos compatriotes en détention provisoire Rabat (Maroc), le pool d’avocats vient d’être informé à l’instant que la grève des confrères locaux est toujours d’actualité. Quoiqu’il en soit, nous serons présents à l’audience », a-t-il fait savoir.

Poursuivant, la robe noire indique que les diligences ont été faites par les autorités senegalaises pour permettre à tous les avocats mobilisés dans ce dossier, d’être sur place.

Par ailleurs, l’avocat dit réitérer ses remerciements à la représentation diplomatique et consulaire sur place qui, selon lui, rien ne serait possible sans eux.

De même, il a magnifié aussi la qualité des échanges qu’il a eus avec le président du 12e gaïndé.

Publié par EL HADJI MODY DIOP