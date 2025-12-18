Situation du pays : Le FDR dresse un « bilan catastrophique » du régime en place

Partager Facebook

Face à la presse, ce jeudi, le Front pour la Défense de la démocratie et de la République (FDR), une coalition de partis et mouvements politiques, a dressé un bilan sans concession du régime en place, au pouvoir depuis près de deux ans. Selon le FDR, le Sénégal est confronté à une crise multidimensionnelle sans précédent, marquée par une « incapacité évidente » du gouvernement à répondre aux défis économiques, sociaux et institutionnels du pays.

Khalifa Sall et compagnie pointent du doigt « l’échec » du régime de Bassirou Diomaye Faye à tenir ses promesses de campagne, notamment en matière d’économie, de libertés et de droits de l’homme. « Le Sénégal crée moins d’emplois, le coût de la vie s’est alourdi et les plus faibles sont les plus touchés, » déplore le FDR, qui souligne également la détérioration de la situation des libertés publiques et de la presse.

Ainsi, le front accuse le gouvernement de manque de vision et de solutions face aux problèmes cruciaux du pays, tels que la gestion des inondations, la crise de l’énergie et la cherté de la vie. « Le prix du baril de pétrole a baissé, mais les prix à la pompe n’ont pas suivi, » souligne le FDR, qui exige une véritable baisse des prix de l’énergie pour soulager les populations.

Dans le même ordre d’idées, les opposants regroupés autour de ce front dénoncent « la crise institutionnelle » qui secoue le pays, avec des conflits larvés, d’après eux, entre la Présidence et la Primature, et une justice instrumentalisée pour réduire au silence les voix critiques. « L’impunité est devenue la règle, et les Sénégalais sont sidérés par le spectacle affligeant de la guerre de clans au sommet de l’État », déclare le FDR.

Face à cette situation, le front pour la défense de la démocratie et de la République a décidé de lancer un plan d’action pour mobiliser les Sénégalais et exiger des changements profonds. « Nous allons faire le tour du Sénégal pour appeler nos compatriotes à se mobiliser et à prendre leur responsabilité » , annonce le FDR, qui prévoit des meetings, des séminaires et des actions de sensibilisation tout au long de l’année 2026.

Enfin, les membres de l’organisation souhaitent que 2026 soit l’amorce d’un jour nouveau, une année de paix, de concorde nationale, de justice et de progrès pour tous les Sénégalais. « Nous voulons que l’année nouvelle consacre l’arrêt définitif des poursuites politiciennes et la libération sans condition des prisonniers politiques », ont-ils martelé.

Publié par EL HADJI MODY DIOP