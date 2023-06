SITUATION DU SENEGAL: Abdou Karim Sall conscientise les jeunes 

Des manifestations qui sont à l’origine de destruction des biens publics, occasionnant des morts, des blessés et des arrestations sont à l’origine de la sortie de plusieurs responsables politiques favorables à la mouvance présidentielle et entre autres personnalités de l’État. Abdou Karim Sall, Directeur général de l’Artp et par ailleurs maire de Mbao, quant à lui, se dit préoccupé de cette situation qui affecte tout le Sénégal.

Abdou Karim Sall s’est également prononcé sur plusieurs sujets d’actualités pour conscientiser les jeunes. Selon lui, « tout acteur politique qui a exercé ou qui envisage d’exercer de hautes fonctions à la tête de l’État, doit se montrer capable de placer l’intérêt du peuple avant ses propres intérêts. Cette exigence n’est pas négociable. Raison pour laquelle le président de la république a appelé tout le monde au dialogue. Toute personne qui pose des actes attentatoires à l’exercice des droits et des libertés fondamentales par le peuple sénégalais pourrait être s’exposer aux sanctions ». Des propos du maire de Mbao qui vise à conscientiser les jeunes surtout les manifestants de ces derniers jours. Notre interlocuteur qui réitère son engagement derrière Macky Sall, exhorte aux responsables de la mouvance présidentielle d’œuvrer pour la réussite du président de la république qui expose une vision très pointue pour améliorer les conditions des vies de tous les sénégalais sans partis pris depuis qu’i a été élu la tête du Sénégal de 2012 jusqu’à nos jours.

Toujours est-il que, « le Sénégal est confronté à des effets de la pandémie du Covid-19 et de la cherté de la vie comme tous les autres pays à travers le monde avec des conséquences potentiellement catastrophiques. Grâce à la volonté du chef de l’État, les sénégalais ont pu s’en sortir. J’appelle l’opposition à respecter toutes les normes de nos institutions. J’exhorte les pays voisins et les partenaires internationaux à agir en artisans de paix en accompagnant Macky Sall sur le déroulement de ses projets au bénéfice de l’ensemble des sénégalais là où ils trouvent. J’appelle les sénégalais surtout les instigateurs de violences à la retenue et à la responsabilité.

Le Sénégal est jusque-là bien gouverné depuis l’accession de Macky Sall au pouvoir en 2012 ; J’appelle les religieux, les coutumiers et autres à véhiculer des messages recadrer des politiciens qui ne cherchent qu’à déstabiliser le pays. Les risques d’une irruption dans la violence sont réels. C’est une honte aussi de voir des hommes politiques qui ne condamnent pas les actes de vandalisme et de banditisme sur les universités et infrastructures. Le Sénégal nous appartient tous. Il faut avoir l’honnêteté intellectuelle de condamner ces actes de vandalisme sur les universités, les infrastructures publiques et privées ». Le maire de Mbao pose la question à savoir pourquoi les sénégalais saccagent des biens qui n’appartiennent qu’aux sénégalais.

Pour lui, « cela risque de leur faire perdre leur travail et va augmenter le taux de chômage et cela peut-être évité. C’est pour cela que nous devons revenir à la raison surtout vous les jeunes ». Le Directeur Général de l’Artp invite les pères et mères de famille à redoubler leurs efforts sur l’éducation de leurs enfants. Il lance un appel à ses militants et à ses sympathisants au calme avant de demander aux responsables politiques qui manipulent les populations de jouer leur partition pour que règne la paix car selon lui, « chaque sénégalais doit être un ambassadeur de la paix ».

Sada Mbodji