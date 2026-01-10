Situation politique et économique du pays : L’APR ouvre le feu sur le régime de Diomaye

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Alliance Pour la République (APR) a exprimé son mécontentement face à la situation actuelle du Sénégal. Dans une déclaration rendue publique, la formation politique de l’ancien Président Macky Sall a dressé un tableau sombre de la situation nationale, qualifiant la gestion actuelle d’« incurie ». L’APR estime que les priorités du pays ne sont pas respectées et que les Sénégalais sont confrontés à des difficultés économiques et sociales insupportables.

Selon le parti, la gouvernance actuelle est en deçà des standards requis et les mesures économiques prises sont « hasardeuses » et pèsent lourdement sur les ménages. Le parti dénonce notamment la cherté de la vie, le blocage économique et la mauvaise gestion des finances publiques. Dans le même ordre d’idées, L’ex parti au pouvoir tient le Premier ministre Ousmane Sonko pour responsable de la situation actuelle et l’accuse le Premier de se concentrer uniquement sur la présidentielle de 2029 plutôt que de résoudre les problèmes du pays.

Aussi, le parti dénonce une « instrumentalisation de la justice » et appelle les magistrats à résister aux pressions politiques. L’APR estime que la situation actuelle est grave et que vaincre le régime actuel est la seule issue. Cependant, malgré ce contexte jugé « difficile », la formation politique a salué la qualification des Lions en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations, un rare point positif dans la situation actuelle, d’après elle.

Dans la même veine, l’APR a fustigé la tournée du Président Diomaye Faye en Casamance, la qualifiant « d’appropriation de projets hérités du régime précédent ». Enfin, le parti de Macky Sall s’indigne de l’appel supposé au ministre des Finances pour mobiliser des ressources hors des circuits légaux, qualifiant cette démarche de « démagogie et d’aveu d’impuissance ».

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com