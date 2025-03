Social Ramadan : Les habitants de Diass bénéficient d’un don de vivres 

Partager Facebook

Un don de 880 paniers ramadan a été offert ce jeudi 6 mars par l’Ong Direct Aid aux populations de Diass et environs. Une initiative perpétuée annuellement selon Abdelatif Jabrallah, Directeur du Centre Socio-éducatif de l’organisation humanitaire à Diass.

« C’est un traditionnel programme que l’ong perpétue depuis son installation au Sénégal. Le mois de ramadan est un mois sacré et notre région I’Islam nous recommande d’assister les familles démunies pendant le jeûne. Donc, c’est un devoir pour nous de le faire depuis plus de 30 ans maintenant et on souhaite qu’ALLAH accepte ce don qui est prévu pour 10 mille familles à travers le Sénégal pour un montant global de 131 millions de francs Cfa », a indiqué d’emblée Abdelatif Jabrallah avant d’ajouter : « pour Diass, chaque panier ramadan est composé d’un sac de riz de 50 kilogrammes, d’une bouteille de 5 litres d’huile, de 5 kilogrammes de sucre et de 4 sachets de lait de 500 grammes.

Et ici, la mairie de Diass est notre premier et grand partenaire et cela fait de longues années que notre partenariat est scellé et c’est la commune qui organise cette cérémonie de remise. Et la vérité est que depuis que nous avons commencé, tout se passe dans la transparence avec le soutien des agents municipaux pour exécuter le programme. Cela prouve qu’ils sont au service des populations.

Pour les listes des beneficiaires, il y a déjà une base de données à la mairie avec un travail scientifique et la priorité est faite aux veuves, aux handicapés et aux familles vulnérables. Des enquêtes sont effectuées au préalable pour recenser les ayant-droits qui bénéficient de cette aide et al hamdoulilah, on est satisfaits car les cibles sont là pour récupérer leurs kits afin de pouvoir pratiquer leur jeûne et passer un bon ramadan ».

Selon, le maire de la commune de Diass qui a abrité la cérémonie, il s’agit d’un partenariat stratégique qui lie les deux institutions qui date de plusieurs années dans différents domaines. « Ce qui nous réunit aujourd’hui c’est une traditionnelle remise de kits alimentaires offerts par l’Ong humanitaire Direct Aid Society représentée ici par le directeur du centre Socio-éducatif, Abdelatif Jabrallah. C’est une tradition parce que tout simplement, cette Ong nous accompagne beaucoup notamment les populations de Diass.

Au-delà même du mois béni de ramadan, il y a des accompagnements dans le cadre de l’autonomisation des femmes pour leur permettre d’avoir des revenus mais également des jeunes avec une approche inclusive. Parce qu’ils trouvent toujours les gens dans leurs activités pour les renforcer. Et on l’a déjà fait dans quatre villages. Cette année, le 5ème village, ce sera celui de Diass. C’est dire donc qu’avec cette Ong, nous avons un partenariat stratégique dans plusieurs domaines d’activités », a souligné Mamadou Ndione, premier magistrat de la ville de Diass avant de poursuivre: « aujourd’hui dans le cadre du mois de ramadan, nous avons reçu 175 kits qui ont été remis à des familles nécessiteuses, des personnes en situation de handicap, des veuves, des personnes âgées qui n’ont peut-être plus les mêmes capacités de recherche de revenus. Donc avec l’Ong, nous travaillons en bonne intelligence et je tiens au nom des populations de la commune de Diass, au nom du conseil municipal de Diass, à remercier Abdelatif Jabrallah et à lui demander également de transmettre ces remerciements au staff et à l’ensemble de la direction générale, aux partenaires financiers mais également au personnel de Direct Aid ».

Visiblement très satisfaits, les bénéficiaires ont pour leurs parts, apprécié à sa juste valeur ce don venu « au bon moment soulager leurs souffrances ». « Je suis très heureuse de faire partie des personnes ciblées pour recevoir ces sacs de riz, de lait, de sucre et d’huile. Vous le savez, les temps sont durs et s’il y’a des personnes qui viennent à notre secours durant ce mois béni de ramadan nous ne pouvons que les remercier et prier pour elles pour que le TOUT PUISSANT leur rende leurs gestes », a dit sous le couvert de l’anonymat, une dame la cinquantaine révolue.

MADA NDIAYE