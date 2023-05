Société: Les jeunes et partisans d’Ousmane Sonko décrètent une journée noire

Des échanges de grenades lacrymogènes et des jets de pierre entre force de l’ordre er manifestants, tels sont les choses qui ont visibles dans certaines rues de Ziguinchor. Les jeunes du Pastef ont très tôt les rues pour faire face aux éléments du groupement mobile d’intervention (GMI).

Dans le but de défendre leur leader à tout prix, les jeunes, militants et partisans d’Ousmane Sonko leader du Pastef et maire de Ziguinchor sont déterminés. Ces jeunes très déterminés ont très tôt barricadé l’ensemble des artères menant vers la maison de leur leader et interdissent tout accès en brulant des pneus.

La police dans son rôle de maintien de l’ordre et d’assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions a débarqué sur les lieux. On assiste à des échanges de grenades lacrymogènes et de jets de pierres entre policiers et manifestants.

Ils y’a juste quelques heures, il y’avait des affrontements et on signale deux blessés du coté des manifestants