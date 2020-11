Sociétés nationales et agences: Le Grand recasement ?

Selon Source A qui vend la mèche, les PCA et DG de sociétés nationales et agences sont eux-aussi sur la sellette. Le chef de l’Etat va redistribuer les rôles au niveau des instances dirigeantes et les opposants au régime “Mackyen” tirent leur épingle du jeu.

Après le remaniement, Macky Sall va procéder à un vaste chambardement dans les directions générales et conseils d’administration de sociétés.

En effet, des postes de DG et de PCA seront confiés à des membres de l’opposition et le chef de l’État serait déjà en pourparlers très avancés avec certains d’entre eux.

Leur nomination pourrait être officialisée dans les prochaines heures à l’issue du Conseil des ministres de ce mercredi 4 novembre 2020.