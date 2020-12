Sodav: L’ofnac enquête

L’Office national de la lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) s’est saisi de la plainte de l’Observatoire de la musique et des arts du Sénégal (Omart) contre la Pca de la Sodav, Mme Ngoné Ndour, et de M. Aly Bathily, le directeur-gérant. Abdoulaye Mamadou Guissé, Président de l’Omart, renseigne que l’Ofnac a fait savoir que le dossier est transmis aux services compétents pour une enquête profonde. Pour rappel l’Omart avait porté plainte contre Ngoné Ndour et Aly Bathily pour des faits supposés d’abus de confiance, détournements de fonds et fraudes dans la gestion administrative de la Sodav.