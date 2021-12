Sonatel: Les agents de sécurité dans les régions sonnent leurs ras-le-bol

Les agents de sécurité de la Sonatel servant dans les régions vivent un calvaire. C’est pourquoi, après être resté deux mois sans percevoir leurs salaires, le Syndicat autonome des gardiens et agents de sécurité du Sénégal (Sagas) a rencontré, la presse pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail.

A la Sonatel, tout n’est pas rose. En tout cas, c’est ce qu’a laissé entrevoir le Syndicat autonome des gardiens et agents de sécurité du Sénégal. Lors d’un face à face avec les journalistes, il a levé un coin du voile sur leurs difficiles conditions de travail. Dans une déclaration de presse, ils ont fait savoir que depuis plus d’un an, les agents de sécurité de la société Loli Force posté dans les différentes régions du Sénégal subissent les inconvénients du contrat de sécurité qui lie SONATEL à SOLAR COM et SOLAR COM à Loli Force. D’après le délégué régional de Louga, Serigne Ndiaye, ils sont restés deux mois sans salaire. Et, pire, explique-t-il, la seule cause de cet arriéré de salaires c’est le contrat qui lie la Sonatel et Solarcom.

« Babacar Ndiaye, Directeur de la solarcom a réuni ce contrat à Loli Force. Cette tentative de récupération a eu beaucoup de cause et de manquement. Nous sommes des pères de famille, nous dénonçons le manque de payement de nos salaires et le manque de considération. Il est temps que l’on mette fin à cette situation. Nous travaillons durement et peinons à percevoir nos salaire du mois de novembre et celui du mois de décembre 2021 n’est pas à l’ordre du jour », ont expliqué ces agents de sécurité opérant à la Sonatel à la presse. Par ailleurs, ces agents de sécurité disent ne pas comprendre que la Sonatel accepte cette collaboration avec la SOLAR COM qui, d’après eux, ne fait que souffrir des pères de famille.

D’après le secrétaire général du Sagas, Izidore Coly, ils sont en train de tout faire avec la direction de Loli Force par rapport à la situation pour que les salaires soient payés. Mais là aussi, insiste-t-il, le seul problème est que Solarcom qui doit à Loli Force deux mois d’arriérés de salaire ne parvient pas à le faire. C’est pourquoi, afin de trouver un meilleur dénouement de cette affaire, ils ont invité le Directeur de la Sonatel et les autorités de prendre les choses en main pour régler définitivement la situation de ces agents de sécurité et gardiens qui, disent-ils, vivent des conditions inhumaines sous la pluie, le chaud soleil et risque leurs vies dans certaines forêts de la Casamance et de Niokolokoba.

DJANGA DIA