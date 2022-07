Sonatel : Mouvement d’humeur entre les travailleurs et la direction générale

Ca ne vas plus entre travailleurs et les responsables de la direction générale de la Sonatel. En effet une crise sévit au sein cette entreprise depuis quelques temps . Depuis un certain moment tous les agents portent des brassards rouges mais cela a été beaucoup plus visible le jeudi passé.

une crise sévit au sein de la Sonatel où rien ne va plus entre les travailleurs et la direction générale. A preuve, tous les agents portaient des brassards rouges jeudi passé. Orange France, la maison-mère, a décidé de donner une prime exceptionnelle aux travailleurs du fait de très bon chiffres du groupe, malgré la crise de la Covid-19 et de l’inflation mondiale en cours depuis la guerre en Ukraine.

Les agents d’Orange Sénégal (Sonatel) ont demandé la même chose surtout qu’ils ont réalisé des profits énormes, systématiquement rapatriés en France. Mais la direction général a dit niet.

Selon la source, les travailleurs iront en grève si nécessaire . Dans leurs revendications , ces derniers déclarent que les conditions de travail sont des plus déprimantes, surtout pour les agents se trouvant au siège. Le local est devenu bondé à tel point qu’on se retrouve avec 100 agents par pallier. Pendant ce temps, la direction générale a mis une croix sur le télétravail.

Orange France, la maison-mère, a décidé de donner une prime exceptionnelle aux travailleurs du fait de très bon chiffres du groupe, malgré la crise de la Covid-19 et de l’inflation mondiale en cours depuis la guerre en Ukraine.