Senegalese's opposition leader Ousmane Sonko, charged with rape, gestures as he talks to media at his party's headquarters in Dakar on March 8, 2021 after being freed from detention. Senegal's main opposition leader called for "much larger" protests, but urged non-violence after days of deadly clashes in the West African state sparked by his recent arrest. / AFP / Seyllou

Sonko à Mbery Sylla:: "Duma na ko, futti na ko…" À sa sortie de l'hémicycle, le député de l'opposition, Ousmane Sonko, est revenu en détails sur son altercation avec son collègue de la mouvance présidentielle Modou Mbery Sylla, assurant que ce dernier, qui l'aurait menacé à plusieurs reprises, a cette fois-ci franchi le pas en l'attaquant physiquement. Mais Sonko affirme qu'il ne s'est pas laissé faire et l'a tabassé au point qu'il n'ait pas eu le temps d'assister à la séance plénière. "Duma nako futi nako féké wul sax séance bi…"

