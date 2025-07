Sonko met en garde Diomaye : « Qu’il règle ça ou il me laisse faire »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé, ce jeudi soir, un message fort lors de l’installation du Conseil national de son parti, PASTEF. Dans un discours frontal, il a mis en cause la gestion actuelle du pouvoir et pointé ce qu’il qualifie de « profond problème d’autorité » au sommet de l’État.

« Le Sénégal n’a pas de problème majeur, si ce n’est un problème d’autorité. S’ils ne savent pas gouverner, qu’ils me laissent le faire », a-t-il affirmé devant les cadres de PASTEF, dans un ton qui traduit une tension croissante entre le chef du gouvernement et le président Bassirou Diomaye Faye.

Ousmane Sonko, tout en rappelant sa loyauté envers le président — qu’il qualifie d’« ami » et de « frère » — a déploré l’absence de décisions fortes face à certaines dérives. « Je suis allé le voir. Il a le pouvoir d’arrêter ce qui se passe. Mais il ne l’a pas encore fait. Si j’étais à sa place, les choses ne se passeraient pas ainsi », a-t-il lancé, soulignant des désaccords de fond sur la gouvernance.

Refusant toute interprétation visant à l’opposer artificiellement à Diomaye, Sonko a déclaré : « Ceux qui veulent me faire passer pour le méchant et lui pour le bon se trompent. » Il a néanmoins exprimé un agacement clair face à ce qu’il considère comme des entraves à son action à la tête du gouvernement : « Qu’on me laisse gouverner ! Les choses changeront, car je ne supporte pas l’injustice. »

Dans ce discours aux allures de mise au point, le Premier ministre a aussi défendu sa position face aux rumeurs de démission. « Je ne démissionnerai pas. Mais si le président pense que je ne peux plus être son Premier ministre, il peut me démettre. Je retournerai à l’Assemblée nationale. »

Il a en outre dénoncé une inégalité de traitement entre sa personne et celle du président face aux critiques et aux attaques : « Ceux qui m’attaquent ne sont jamais inquiétés. Mais s’il s’agit du président, des instructions sont données. Ensuite, on dit que c’est moi qui suis derrière tout ça. »

Enfin, Ousmane Sonko a appelé à une meilleure organisation interne du parti et à une coordination plus étroite entre les responsables de PASTEF et les organes de l’État. Il a exhorté à la discipline, tout en lançant un avertissement : « L’ordre doit régner dans ce pays. Sinon, avec ce qui se passe, on ne durera pas au pouvoir. »

Cette déclaration met en lumière une cohabitation institutionnelle complexe entre le chef de l’État et son Premier ministre, marquée par une tension croissante au sommet de l’exécutif.