Sonko sans gants : « Il n’y a aucun ministre de Pastef dans ce gouvernement »

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Ousmane Sonko a asséné ses vérités lors de sa déclaration faite ce mardi. Selon ce dernier malgré les discussions qui ont avorté il a tenu à faire savoir qu’aucun ministre de Pastef n’est dans ce gouvernement. « C’est un gouvernement sans saveur encore moins une assise politique. Diomaye ne sait ce que c’est un gouvernement et ce sera très difficile pour lui de diriger » a-t-il asséné. Pour le leader de Pastef ils sont obligés de cohabiter et il n’a aucun député à l’Assemblée nationale. « Diomaye doit descendre de son pied d’estale pour discuter car ceux qui le poussent à le faire lui rendent un mauvais service », dit-il. Et d’ajouter : « Il a voulu montrer qu’il avait une main mise dans Pastef. Diomaye n’a rien dans ce parti et donc il a tenté d’affaiblir le parti pour créer une structure », a révélé Sonko.

Un gouvernement sans assise politique

Il n’existe pas de machine politique et donc c’est le choix de Diomaye. Et c’est un danger pour ce pays selon Ousmane Sonko qui a rappelé les différents régimes qui ont pu diriger ce pays. Loin de lui l’idée de bloquer ce pays pour créer une crise institutionnelle. « Il faut aussi arrêter les provocations avec des convocations des députés entre autres. Il faut que les militants soient sereins. Nous allons prendre toutes les dispositions face à ses ministres de Pastef qui sont restés dans ce gouvernement »,indique Sonko.