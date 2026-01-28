Uploader By Gse7en
Sonko taillade les magistrats :  » il y a un clergé qui fait toujours le sale boulot…. »

28 janvier 2026 Actualité

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s’est encore offert le système judiciaire du Sénégal en critiquant une partie des magistrats. Lors d’une rencontre avec la communauté sénégalaise au Maroc ce mardi, Ousmane Sonko est sans équivoque : « Quand la justice ne marche pas, c’est tout le reste qui est anéanti. L’un des problèmes fondamentaux de ce pays, c’est la justice. Et rien n’est fait pour la changer », a-t-il déclaré devant ses compatriotes établis au royaume chérifien.

Le chef du gouvernement sénégalais a estimé que le dysfonctionnement de l’appareil judiciaire a des répercussions sur l’ensemble du pays.

Nuançant toutefois son propos, Ousmane Sonko a tenu à préciser que sa critique ne visait pas l’ensemble du corps des magistrats. « Ce n’est pas tous les magistrats », souligne le président du Pastef.


En revanche, le Premier ministre a pointé du doigt l’existence d’un groupe qu’il qualifie de « clergé » au sein de l’institution judiciaire, accusé de se livrer à des pratiques contestables. « Il y a un clergé qui passe son temps à faire le sale boulot dans cette justice », a-t-il affirmé sans plus de précisions.

