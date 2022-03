Sortie de Sonko contre la justice: Le Pastef risque de perdre des militants

La réalité rattrape le parti des Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) de Ousmane Sonko. Après la sortie du leader de ce parti sur la chaîne de télévision « Walfadjri », plusieurs milliers de jeunes ont préféré suspendre leur participation aux activités dudit parti parce qu’ils soupçonnent leur leader de tenir un discours guerrier visant à la confrontation avec Macky Sall et les forces de l’ordre. Et les jeunes ne veulent plus être sacrifiés dans la rue pour qui que ce soit.

Ousmane Sonko qui n’a certes pas retenu les conséquences des violences il y a un an, d’où 13 jeunes sont morts dans la rue. N’empêche il réitère ses discours va-t’en guerre contre le pouvoir et appelle à la confrontation pour exiger la candidature « forcée » de khalifa Sall et le retrait immédiat du parrainage pour les législatives. Et Ousmane Sonko ne s’arrête pas là ; il ouvre une autre brèche de confrontation avec les magistrats. Et Sonko compte encore sur les jeunes pour le défendre au prix de leur vie.

Selon Xibaaru les jeunes d’aujourd’hui ne sont plus ceux d’hier qui, spontanément, avait choisi d’affronter les forces de l’ordre. Par ailleurs nombreux sont des jeunes qui quittent le parti de Sonko après sa dernière interview télévisée et ses violents « posts » sur les réseaux sociaux. Le premier à lâcher Sonko et le yewwi askan Wi est le parti politique Mcss Fulla ak Fayda. Le parti de Abdoulaye Mamadou Guissé, très populaire dans la banlieue comme Pikine, considère Sonko comme un individu qui entretient le flou sur ses réelles ambitions.

Et après les partis qui quittent la coalition, ce sont des coordonnateurs de Pastef qui quittent le parti. Un des coordonnateurs de Yewwi à la Sicap.

Sonko prend-il les jeunes comme des chairs à canon pour mener sa politique guerrière contre Macky Sall ? telle est la question posée par Xibaaru dans sa parution du jour.