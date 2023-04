Sortie polémique d’Idrissa Seck sur Abdoulaye Wade: Le PSD/JANT bi recadre le leader de Rewmi

Dans un communiqué rendu public hier, le Parti social démocrate (PSD/JANT BI) s’offusque de la sortie polémique du leader de Rewmi sur l’ancien président de la république Abdoulaye Wade. Mamour Cissé et ses camarades se disent étonnés d’entendre des « propos malheureux et indécents » d’Idrissa Seck envers le patron du parti démocratique sénégalais et le traitent « d’homme politique fini et dépassé ».

La sortie critique d’Idrissa Seck envers Abdoulaye Wade n’est pas du goût du parti social démocrate qui n’a pas hésité à apporter une virulente réplique à l’ancien maire de Thiès. En effet, les membres dudit parti se disent stupéfaits des « propos acerbes » d’Idrissa Seck qui, selon eux, cible un vieil homme au crépuscule d’une vie utile dédiée à l’honneur et à la dignité sénégalaise et africaine. Le bureau politique du parti invite le leader de Rewmi à se ressaisir et lui rappelle par la même occasion que c’est Abdoulaye Wade qui a fait de lui ce qu’il est aujourd’hui en lui faisant confiance et en le mettant sous les projecteurs en lui confiant des postes de responsabilité.

Mieux, Mamour Cissé et ses camarades estiment que le candidat malheureux de l’élection présidentielle de 2019 a manqué de respect à un « patrimoine national » et au Sénégal tout entier en tirant à bout portant sur Abdoulaye Wade. Mais pour eux, c’est une stratégie pour accéder au pouvoir. « Si ce dernier estime aujourd’hui, après tant d’années et d’eau sous les ponts, qu’il lui faut passer sur le cadavre politique de son père spirituel pour accéder au pouvoir, c’est la meilleure preuve que lui-même, est désormais un homme fini, définitivement dépassé et qui n’est plus que l’ombre de lui-même », ont-ils déclaré.

Les membres du parti social et démocrate comme beaucoup d’autres sénégalais n’ont manifestement pas digéré la sortie du président du conseil économique social et environnemental qu’ils traitent d’ailleurs de « Rescapé des chantiers de Thiès ». Sur un autre registre, le bureau politique du parti social et démocrate a répondu à Idrissa Seck sur son vœu de consulter la population sur les questions du troisième mandat et la candidature d’Ousmane Sonko. Ils invitent le président Macky Sall à « Veiller fermement à ce que ce bizarre et grotesque projet d’enquête socio-politique, se fasse à ses propres frais et moyens, loin du budget de nos institutions », ont-ils conclu.

Idrissa avait organisé une conférence de presse la semaine dernière pour se prononcer sur l’actualité nationale. Mais lors de son face à face avec la presse, le leader de Rewmi a fait presque deux tours d’horloge pour parler de son compagnonnage avec Abdoulaye Wade qu’il a qualifié de tous les noms. Une sortie qui, depuis lors, alimente les débats publics.

EL HADJI MODY DIOP (stagiaire)