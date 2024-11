Soudan du Sud: Les inondations affectent 1,4 million de personnes

Partager Facebook

Le Soudan du Sud a été touchée à grande échelle par des inondations. Ce qui a fini par affecter 1,4 millions de personnes a indiqué le bureau des Affaires humanitaires de l’ONU. Ce dernier a aussi mis en garde contre une recrudescence du paludisme dans plusieurs régions touchées par les intempéries.

Dans un communiqué transmis tard vendredi, l’Ocha souligne que les graves inondations concernent désormais les habitants de 43 comtés et la région administrative d’Abyei, une zone que revendiquent le Soudan et le Soudan du Sud. « Plus de 379 000 personnes sont déplacées dans 22 comtés et Abyei », a-t-il ajouté.

Un précédent état des lieux dressé par l’organisation il y a un mois comptabilisait quelque 893 000 personnes affectées et plus de 241 000 personnes déplacées. L’Ocha a aussi mis en garde contre une recrudescence du paludisme dans plusieurs régions touchées par les intempéries. Cette recrudescence de la maladie, aussi appelée malaria, submerge « le système de santé et exacerbe la situation et l’impact dans les zones touchées par les inondations », a-t-il dit.

Le PAM a lancé début novembre un appel urgent aux donateurs pour qu’ils fournissent rapidement des fonds. Il a souligné que ses réserves de nourriture au Soudan du Sud étaient vides et qu’il avait besoin de 404 millions de dollars pour préparer l’aide pour 2025 dans un contexte de « montée en flèche des coûts opérationnels et de la faim ».