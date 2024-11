Soudan: La violence sexuelle est omniprésente

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Alors que la guerre au Soudan est l’une des principales crises humanitaires actuelle, la violence sexuelle est omniprésente depuis un certain temps et surtout au cours du conflit actuel, a alerté mercredi une enquêtrice indépendante des Nations Unies.

Le Soudan est le théâtre depuis avril 2023 d’une guerre sanglante entre les paramilitaires des forces de soutien rapide (FSR), dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo, et l’armée menée par le général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du pays. Selon la Mission internationale indépendante d’établissement des faits de l’ONU pour le Soudan, la violence sexuelle au Soudan a une longue et tragique histoire, souvent utilisée comme arme de guerre pour terroriser et contrôler les communautés pendant les périodes de conflit.

Le corps des femmes transformé en champs de bataille

« Vous savez, lorsque la guerre est menée sur le corps des femmes, c’est vraiment honteux pour tout combattant, pour toute partie au conflit qui commet un tel acte. Ce type de violations est vraiment, en plus d’être une énorme violation, une violation majeure des droits de l’homme internationaux et du droit humanitaire. Il s’agit d’une grave atteinte à la dignité et à l’humanité des auteurs de ces actes », a ajouté Mme Rishmawi.

L’enquêtrice pointe du doigt surtout les paramilitaires. « Ce qui se passe dans chaque zone où malheureusement leurs forces d’intervention rapide se déplacent le viol et le pillage et la destruction des biens suivent ».

A noter que la Mission d’enquête des Nations Unies avait déjà fait état, le 29 octobre dernier, « de violences sexuelles à grande échelle » commises par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) dans les zones qu’elles contrôlent.

Des parents fuient pour protéger leurs enfants du viol

« Mais ce que je peux vous dire, c’est que la peur du viol et des violences sexuelles est très, très grave, et qu’elle est très présente dans le conflit ». Sur le terrain, plusieurs parents ont fui leur domicile parce qu’ils craignaient que « leurs enfants, leurs filles, leurs jeunes femmes de la famille ne soient victimes de violences ». « Je ne devrais pas dire seulement les jeunes, mais les jeunes et les moins jeunes seraient violés », a-t-elle insisté, relevant que « le viol et la peur du viol sont une réalité » au Soudan.

« La plupart du temps, les familles quittent leur propriété et fuient vers une autre région qu’elles pensent sûre, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Soudan, de sorte que vous ne disposez d’aucune information sur le suicide massif de femmes qui agissent de la sorte ».