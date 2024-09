Soudan : Les fortes pluies provoquent des perturbations et entravent l’acheminement de l’aide humanitaire.

Depuis plusieurs heures , des pluies extrêmes se sont abattues au Soudan créant ainsi plusieurs dégâts matériels. Des morts et plusieurs blessés ont été dénombrés. Ces perturbations ont même gravement entravé l’acheminement de l’aide au Soudan mais aussi vers le Tchad et le Soudan du Sud.

Les fortes pluies et les inondations qui se sont abattues sur le Soudan au mois d’août ont touché plus de 317 000 personnes. Pour pouvoir intensifier son aide, sauver des vies, et empêcher la famine de se propager, le PAM multiplie les moyens pour atteindre les camps de déplacés.

Les inondations ont exacerbé l’une des plus graves crises de déplacés au monde, provoquée par la guerre en cours au Soudan. Cela fait plus de 500 jours que le Soudan a plongé dans une instabilité sans précédent , du à la rivalité deux généraux, depuis avril 2023, les armes continuent de crépiter. Les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide se livrent une bataille sans merci.

Les inondations rendent extrêmement difficile le transport de l’aide en raison des routes inondées et boueuses s’est inquiété Leni Kinzli, porte-parole du PAM au Soudan, le programme alimentaire mondial.