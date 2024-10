Soudan : Près de 120.000 personnes déplacées en dix jours par les combats à Al Jazirah 

Partager Facebook

Les combats entre l’armée du général Al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide du général Daglo ont déplacé en dix jours près de 120.000 de personnes au centre du Soudan, a indiqué mercredi l’agence de l’ONU pour les migrations (OIM).

L’Organisation internationale pour les migrations note que près de 24.000 ménages, soit près de 120.000 personnes, ont été déplacés des localités de Sharg A et Um Algura à Al Jazirah depuis le 20 octobre 2024, suite à des affrontements entre les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR) dans le centre pays et pas loin de la capitale, Khartoum.

Des familles auraient fui Tamboul et des villages environnants dans les localités d’Al Jazirah. Les ménages déplacés ont principalement cherché un abri dans les localités d’ Al Gedaref, mais aussi à Kassala et dans la région du Nil. « On signale également des morts et des blessés parmi les civils. Les pannes de télécommunication généralisées à Al Jazirah ont empêché les équipes de terrain de la Matrice de suivi des déplacements de fournir des estimations sur les déplacements à partir d’autres lieux touchés dans les localités de Sharg et Um Algura », a détaillé l’OIM dans son dernier rapport de situation, relevant que « la situation reste tendue et imprévisible ».

Plus de 60.000 Soudanais se sont réfugiés au Tchad en octobre

Depuis avril 2023, le Soudan est le théâtre d’une guerre entre les FSR, dirigées par le général Mohammed Hamdan Daglo, et l’armée menée par le général Abdel Fattah Abdelrahman Al-Bourhane. Les paramilitaires ont récemment intensifié les violences contre les civils dans l’Etat agricole d’Al-Jazira, au sud de Khartoum, après que leur commandant dans cette zone a rejoint l’armée.

Ces hostilités font de ce pays d’Afrique du Nord-Est la plus grande crise de déplacement au monde. Le nombre de personnes déplacées internes a ainsi atteint 11 millions. Cela représente une augmentation de 200.000 personnes depuis septembre. En outre, 3,1 millions de personnes se sont réfugiées dans les pays voisins. Au total, près de 30 % de la population soudanaise a été déplacée.

Parmi ces millions de Soudanais qui ont franchi les frontières des pays voisins, plus de 700.000 se sont réfugiés au Tchad depuis le début de la guerre civile en avril 2023 dont 60.000 rien que ce mois d’octobre.

Selon l’Agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR), la plupart sont des femmes et des enfants. « Un soutien est nécessaire : de l’aide d’urgence mais aussi de l’aide au développement, afin que la réponse soit durable pour les réfugiés et les communautés d’accueil », a plaidé sur le réseau social X le HCR.