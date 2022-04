Sous pression de l’Etat : L’IAM annule le contrat du Capitaine Touré

À peine a-t-il fait ses débuts en tant qu’enseignant de Droit que le contrat de Seydina Oumar Touré, radié du corps de la gendarmerie en 2021, est rompu sur instruction de l’Etat. Voici les raisons.

Seydina Oumar Touré n’est pas au bout de ses peines. Alors qu’il a commencé à enseigner les sciences juridiques à l’IAM (Institut Africain de Management), l’État du Sénégal aurait mis la pression sur l’administration de l’école et son contrat est rompu. La nouvelle est annoncée par le journaliste Pape Alé Niang dans sa chronique du jour et confirmée par M. Touré lui-même sur sa page Facebook.

Dans un post, il déclare: « Mes très chers compatriotes. J’ai été contacté ce matin par la Direction de l’IAM qui a souhaité mettre un terme à notre collaboration pour des raisons que je préfère garder par respect pour cette grande école. Je renouvelle encore une fois mes remerciements au Professeur Moustapha Mamba Guirassy et au groupe IAM pour la confiance. Il faut reconnaître qu’ils ont au moins essayé. Cette pression sur l’IAM montre la vraie nature de l’homme politique africain qui combat ses propres citoyens. Où est la démocratie, où la liberté dans tout ça. Il est temps de grandir, il n’y a plus de colonisation, nous sommes entre compatriotes et ce pays nous appartient à nous tous. Quand on gouverne un pays libre, on ne combat pas ses citoyens, il faut les assister et les protéger quelles que soient leurs appartenances politiques et religieuses. Je pense que je vais repartir chez moi à Kolda, acheter mes bœufs et cultiver. Là aussi je me demande s’ils ne viendront pas confisquer les terres et les animaux, ou même empêcher le ciel de pleuvoir Dieu est très grand. »

En effet, selon l’ex journaliste de Sud Fm, le président Macky Sall aurait pris très mal le fait Seydina Oumar Touré, radié de la gendarmerie pour son implication « supposée » dans la diffusion de documents sensibles concernant l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr, trouve un point de chute l’institut Africain de Management.

Le chef de l’État a ainsi demandé au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’Enseignement supérieur, de mettre la pression sur IAM, pour que le contrat de Seydina Oumar Touré soit rompu. Mieux, l’État a demandé à l’administration fiscale d’imposer lourdement l’IAM, pour toujours l’inciter à rompre le contrat avec Capitaine Touré. C’est ainsi que l’administration de l’école a appelé l’ex-capitaine de gendarmerie, pour lui informer des pressions qu’elle est en train de subir avant de lui signifier la fin de leur collaboration.

Une cagnotte de plusieurs millions pour Capitaine Touré

Aussitôt que la nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux, les internautes ont lancé une cagnotte pour lui témoigner leur soutien. « Nous voulons 20 millions de Fcfa pour le capitaine Touré dont 1 million de francs CFA par mois jusqu’en 2024 », ont-ils fait savoir. Une demande largement partagée sur les réseaux sociaux. C’est ainsi qu’en quelques heures, la cagnotte a atteint plus de 15 millions au moment où nous mettions ces lignes sous presse.

Le coup de gueule de Cheikh Bamba Dièye

C’est à travers un tweet que Cheikh Bamba Dièye a donné son avis sur le cas du Capitaine Touré récemment remercié par l’école de formation IAM. Pour l’opposant, Seydina Omar Touré fait l’objet d’un « acharnement gratuit ». L’ancien parlementaire se dit « scandalisé ». S’adressant au pouvoir, Cheikh Bamba Dieye ne prend pas de gants. « Honte à vous du pouvoir… pour votre mépris de la propriété privée et de la liberté d’entreprendre qui permet à l’IAM de travailler avec qui il veut ».

M. BA