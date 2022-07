Soutien aux cases-foyers: Promovilles équipe 7 maisons de la femme à hauteur d’un milliard F Cfa

Le programme de modernisation des villes du Sénégal a remis hier des unités de transformation de produits pour les maisons de la femme et les plateformes de séchage. D’une valeur d’un milliard F Cfa, ce don est composé de 20 unités complètes de transformation de fruits et légumes, 20 unités pour les céréales et 4 pour la transformation de produits halieutiques.

Sept maisons de la femme ont reçu des matériels d’équipements d’une valeur d’un milliard. Il s’agit des communes de Matam, Saint-Louis, Louga, Tambacounda, Kolda, Ziguinchor et Guédiawaye. Selon Astou Diokhané Sow, coordinatrice de Promovilles, ceci entre dans le cadre de leurs interventions. « Nous demandons aux femmes et aux jeunes ce qu’on peut faire pour améliorer leur cadre de vie et de leur autonomie. C’est pourquoi dans les audiences publiques, plusieurs femmes nous ont demandé la réalisation de cases dans leur foyer. C’est ce qui a motivé ce don avec des matériels de transformations de fruits et légumes », dit-elle.

A l’en croire, 150 groupements de femmes et de promotion féminine à travers le Sénégal ont pu en bénéficier pour un coût global de 1 milliard F Cfa. Pour la secrétaire générale du ministère du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, Viviane Rachelle Coly, les cases-foyers sont un des instruments de promotion des initiatives des femmes. «En effet, d’importantes activités relatives notamment à la formation, la gestion des caisses d’épargne et de crédit et des mutuelles, la gestion d’enfants entre autres s’y déroulent avec succès. Cependant, après plusieurs années de fonctionnement un bon nombre de ces cases se retrouve dans une situation de léthargie profonde. C’est pourquoi, Promovilles a décidé d’appuyer les femmes et de contribuer à leur autonomisation à travers la redynamisation des cases foyers », dit-elle. Et de poursuivre : « Pour une meilleure efficacité d‘intervention et en collaboration avec la direction du développement communautaire, un diagnostic inclusif a été effectué sur 7 cases foyers et a permis de déceler prioritairement des freins à leur fonctionnement correct et à l’épanouissement des femmes à savoir la vétusté des locaux qui servent de case foyer aux femmes et le manque d’équipements ».

A l’e croire, le Promovilles a donc entrepris le projet de construction de 7 cases foyer ou maisons de la femme dans les communes de Matam, Saint Louis, Louga, Tambacounda, Kolda, Ziguinchor et Guédiawaye. « Aujourd’hui, ces cases foyers ont complètement changé de visage avec une architecture moderne, une structuration optimale qui répond au mieux aux attentes des femmes. D’ici la mi-août, elles seront toutes réceptionnées et fonctionnelles au grand bonheur de nos sœurs et mères », dit-elles. Elle renseigne que leur structure a commandé un lot de matériel destiné à ces maisons de la femme et pouvant permettre aux femmes d’exercer des activités génératrices de revenus. Il s’agit de 20 unités complètes de transformation de fruits et légumes composés de fourneaux à gaz, balance poids électrique, réfractomètre, doseurs verseurs, marmites grands modèles, mixeurs professionnels, pressoirs à jus électrique, pressoirs hydrauliques, 20 unités complètes de transformation céréalière composées de moulins à mil décortiqueuses, séchoirs à gaz tamiseurs de céréales, thermo soudeuses, balances de cuisine, Fourneaux à gaz, marmites artisanales, 4 unités complètes de transformation de produits halieutiques (tables de séchage, clés de séchage et des fours pour fumage de poisson, bottes gants tenues. Sur cette liste s’ajoutent des unités de cuisines et de restauration pour grand public, du mobilier et du matériel informatique.

NGOYA NDIAYE