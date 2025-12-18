Soutien aux ménages : Vers une baisse du prix du riz brisé ordinaire

Le ministre de l’industrie et du commerce, Dr Serigne Gueye Diop, a annoncé lors du conseil national de la consommation que le gouvernement prévoit de réduire prochainement le prix du riz brisé ordinaire. Cette mesure s’inscrit dans la continuité des efforts du gouvernement pour alléger le coût de la vie des ménages et soutenir la production locale.

Dans son allocution, Serigne Gueye Diop a rappelé qu’après la récente baisse des prix des carburants intervenue le 6 décembre 2025, le gouvernement travaille aujourd’hui à réduire considérablement le prix du riz brisé ordinaire.

Le ministre a souligné que les efforts gouvernementaux ont déjà permis de réduire le coût de plusieurs produits de première nécessité, grâce à des mesures fiscales, subventionnelles et réglementaires, dont le coût total est évalué à 53,7 milliards de francs CFA.

Dr Serigne Gueye Diop a insisté sur la vision à long terme du Sénégal, fondée sur la souveraineté nationale, l’amélioration du bien-être des populations et la transformation systémique de l’économie dans le cadre de la stratégie Sénégal 2050.

Il a appelé, dans ce cadre, à une mobilisation collective des acteurs économiques et partenaires sociaux pour traduire cette vision en actions concrètes et garantir une croissance inclusive et durable.

Publié par EL HADJI MODY DIOP