Soutien des Cadres et anciens de l’UJTL à Amadou: Les précisions du secrétaire national chargé des structures 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Parti démocratique sénégalais s’est fendu hier d’un communiqué pour apporter des précisions relatives à la sortie des cadres et Sg du Pds et des anciens de l’Ujtl qui ont déclaré leur soutien à Amadou Ba.

Dans un contexte politique où les rumeurs et les manipulations sont monnaie courante, le Secrétaire National de l’Union des Jeunesses Travaillistes et Libérales (UJTL), Franck Daddy Diatta, a tenu à apporter des éclaircissements cruciaux. Ces derniers font suite à des informations circulant sur une supposée structure des anciens de l’UJTL, que Diatta et ses collègues déclarent inexistante depuis toujours.

Publicités

Un relative à un éventuel soutien à un candidat », a-t-il déclaré dans un communiqué. Selon ce dernier, les militantes et militants attendent les orientations du frère Secrétaire Général National, Me Abdoulaye Wade, seul habilité à engager notre parti au vu de nos textes et de notre règlement intérieur. « En ma qualité de Secrétaire National en charge des structures, je tiens à préciser que la position ou la décision personnelle de tout militant n’engage que lui et n’engage aucunement la structure à laquelle il appartient (fédération, section, secteur…) », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, il a souligné que « le parti ne compte aucune instance ou structure intitulée groupe des » ANCIENS DE L’UJTL ». Cette structure n’existe pas dans la nomenclature du PDS. Par conséquent, leurs déclarations n’engagent que leurs auteurs. »

MOMAR CISSE