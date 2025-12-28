Sport : Bira Sène élu président de la fédération sénégalaise de lutte

Partager Facebook

Bira Sène est le tout le nouveau président de la fédération sénégalaise de lutte. Il a été élu, ce dimanche, avec 110 voix contre 70 pour son dauphin Kéba Kanté. Ils sont suivis par l’ancien roi des arènes, Manga 2 qui a obtenu que 18 voix.

Cette élection de Bira Sène rentre dans le cadre des projets de réforme de la lutte sénégalaise. Les nouvelles autorités ont décidé de remplacer le Comité national de gestion de la lutte (CNG) par une fédération en vue d’adapter la lutte sénégalaise aux réalités sportives actuelles.

Publié par EL HADJI MODY DIOP