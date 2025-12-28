Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1766938023455

Sport : Bira Sène élu président de la fédération sénégalaise de lutte

28 décembre 2025 Actualité

Bira Sène est le tout le nouveau président de la fédération sénégalaise de lutte. Il a été élu, ce dimanche, avec 110 voix contre 70 pour son dauphin Kéba Kanté. Ils sont suivis par l’ancien roi des arènes, Manga 2 qui a obtenu que 18 voix.

Cette élection de Bira Sène rentre dans le cadre des projets de réforme de la lutte sénégalaise. Les nouvelles autorités ont décidé de remplacer le Comité national de gestion de la lutte (CNG) par une fédération en vue d’adapter la lutte sénégalaise aux réalités sportives actuelles.


Publié par EL HADJI MODY DIOP

Tags

Vérifier aussi

IMG 20251228 WA00102

Accusé de licenciements abusifs et de gestion opaque : Ibrahima Diop, DG du FHS répond à ses détracteurs et apporte des précisions

Ibrahima Diop, administrateur du Fonds pour l’Habitat Social (FHS), a publié un communiqué pour répondre …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved