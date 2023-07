SPORT : Tenue de la première édition du Dakar Sport Summit les 4 et 5 octobre 2023

L’agence Prim’s a le plaisir d’annoncer officiellement la tenue de la première édition du Dakar Sport Summit. Ce salon de l’économie du sport se déroulera les 04 et 05 octobre 2023 au complexe Dakar Arena. C’est un événement unique en son genre, unifiant les acteurs clés du sport, de l’entreprenariat, de l’innovation, de l’éducation et de l’économie.

Au programme, un atelier d’échange qui sera une plateforme stimulante pour les discussions et le partage de connaissances. Il favorisera le dialogue ouvert et constructif sur l’impact du sport dans l’économie locale et mondiale, et sur le rôle primordial du sport dans la préservation de la santé et la promotion de l’éducation.

Le sommet présentera aussi un hackathon sur le thème « Trouver des solutions innovantes pour la gestion des événements sportifs dans le cadre du développement de Dakar en tant que hub international du sport ». Ceci offre une occasion idéale pour les innovateurs et les entrepreneurs de proposer des idées révolutionnaires qui contribueront à la croissance et au renforcement du secteur sportif à Dakar et au-delà.

Par ailleurs, des ateliers de découvertes et d’exhibitions seront mis à disposition pour mettre en lumière les diverses disciplines sportives, promouvoir l’industrie du sport et encourager l’engagement des participants.

L’un des objectifs majeurs de ce sommet est aussi la promotion du sport féminin. Le Dakar Sport Summit cherchera à mettre en avant les réussites passées et actuelles des femmes dans le sport, pour inspirer et encourager davantage de participations féminines à tous les niveaux du sport.

Enfin, une attention particulière sera portée à l’entreprenariat sportif, qui présente un potentiel économique significatif. Les participants auront l’opportunité de comprendre le fonctionnement et l’importance de l’économie du sport à Dakar, et ils découvriront comment devenir eux-mêmes des entrepreneurs sportifs à succès.

Cette première édition du Dakar Sport Summit s’annonce comme un événement sportif incontournable pour les passionnés de l’économie du sport, les professionnels de l’industrie, les entrepreneurs, les innovateurs et les fans de sport. Nous avons hâte de vous accueillir en octobre 2023 au complexe Dakar Arena.

Pour plus d’informations, visitez le site du Dakar Sport Summit : dakarsportsummit.com

**À propos du Dakar Sport Summit**

Le Dakar Sport Summit est le premier salon de l’économie du sport au Sénégal. Il a pour but de renforcer le secteur sportif en promouvant l’innovation, l’entreprenariat et l’inclusion, et de positionner Dakar comme un hub international majeur du sport. Le sommet offre l’opportunité, à travers des ateliers, des débats et des exhibitions, d’unir les sphères du sport, de l’économie, de l’éducation et de l’innovation.

La Direction de Communication