Suivez en direct la 16e édition des Cauris d’Or, la consécration

A l’instar des César, des Oscars, le Meds célèbre, ce samedi 10 juillet 2021, la cérémonie de la 16e édition des Cauris d’Or. Cette prestigieuse cérémonie organisée depuis près de deux décennies est une source motivation et une consécration pour les entrepreneurs, les politiques, les grands décideurs africains et de la diaspora. Suivez en direct l’évènement de l’hôtel King Fahd Palace.

22h 28 Discours du Président du Meds, Mbagnick Diop

Excellences Mesdames, Messieurs, les Ministres,

Excellences Mesdames, Messieurs, les Ambassadeurs,

Mesdames, Messieurs les représentants des institutions internationales,

Monsieur le Président du Groupement du Patronat Francophone,

Mesdames, Messieurs, les Dirigeants des organisations patronales,

Monsieur le Président du Jury – cher Thierno Seydou SY,

Mesdames, Messieurs les membres du MEDS,

Mesdames, Messieurs du Secteur Privé,

Mesdames, Messieurs, les Nominés,

Chers invités,

Soyez les BIENVENUES à cette 16ème prestigieuse cérémonie des cauris d’or’ 2021. Cela me donne à nouveau l’occasion d’exprimer toute ma gratitude, ma reconnaissance et toute mon humilité face à ce challenge, que plusieurs hommes et femmes de bonne foi, venant d’horizons divers, mais convaincus que le potentiel existe en Afrique. Il nous donne l’occasion d’exprimer nos génies créatifs et de faire de cette soirée, un grand évènement national, régional et international.

2020 restera à jamais gravé dans les mémoires. C’est l’année qui aura presque totalement bouleversé le monde, avec la crise de la Covid-19 qui s’est déclarée dès les premiers mois de l’année. L’ordre mondial établi au lendemain de la seconde mondiale avec la naissance de deux pôles de domination, la relance économique imposée par les besoins de reconstruction de la majorité des pays, et les grandes mutations sociales et sociétales, vient de subir une grande révolution avec le passage de la Covid-19. Dès lors, notre communauté se voit imposée une profonde introspection, notamment dans les domaines politiques, économiques, sociétaux, socioreligieux, et environnementaux.

En effet, pour une fois, le monde a mené une guerre sans aucune division et contre un seul ennemi : la Covid-19 !

Le dernier sommet de Paris sur le financement des Economies Africaines en est une illustration.

L’Afrique en particulier, par la voix du Président Macky SALL a exhorté à de nouveaux paradigmes pour un « New Deal » à défaut d’un plan Marshall pour l’Afrique.

Par une politique de relance de notre économie avec le PAP2A, l’espoir est permis.

Le Cauris d’or 2021 marque un tournant par l’effet combiné de deux faits majeurs.

Le bouleversement mondial entraîné par la pandémie de la Covid-19 d’une part, et la célébration des 20 ans d’existence du MEDS, socle des « Cauris d’or » dont sa 16ème édition cette année est placée sous le thème de « LA CONSECRATION ».

Consécration d’une œuvre née d’une révolution d’une minorité d’hommes et de femmes, au prix de lourds sacrifices, ont engagé la bataille pour la reconnaissance des petits et des vulnérables de notre espace économique au sein duquel le mouvement patronal n’avait pas suffisamment intégré les nombreuses PME et TPE, les artistes et les artisans, les scientifiques et les groupements de jeunes et de femmes, et de façon générale, l’ensemble des acteurs économiques, pour ainsi refléter la réalité de notre économie nationale.

L’instant est venu aujourd’hui de nous satisfaire de l’intégration massive par l’Etat du Sénégal de tout acteur économique, dans le cercle des débats et des échanges sur les programmes de politique publique.

Aujourd’hui, les CAURIS D’OR ont le grand privilège de figurer dans les agendas des plus grands décideurs de notre Continent et à l’International. Il est à l’image des OSCARS, du Festival de CANNES, des CESARS et des Grammy Awards.

La présence dans cette belle salle de différentes nationalités venues des quatre coins du monde en est la belle illustration.

Ce grand évènement stratégique des TALENTS & LEADERS d’Afrique, est un rendez-vous de la Motivation des acteurs, de Référence, de Networking et de Distinction de la REUSSITE & l’EXCELLENCE des décideurs, Talents et Leaders Africains.

En 16 années, la Cérémonie des Cauris d’Or est devenue en Afrique, un évènement INCONTOURNABLE, de célébration du Leadership et de l’Excellence.

Très chers et Honorables Invités, Le MEDS s’est métamorphosé en 20 ans d’existence. Il s’est donné de la consistance, grâce à son travail acharné de prospective, en initiant toujours des nouveaux concepts stratégiques.

Le MEDS dispose d’une lecture interne, réaliste de la conjoncture économique du Sénégal et du Monde. Grâce à notre dispositif d’intelligence économique, de veille et de prospective, nous avons compris très tôt les grandes mutations de notre système économique actuel.

Oui !! Le MEDS s’est bonifié en 20 ans d’existence et a donné de la consistance à 20 années de dur labeur en initiant toujours des concepts novateurs, parce que le MEDS a une lecture réaliste de la conjoncture économique du Sénégal et du Monde. Si je devais faire une brève incursion dans le passé, je m’aperçois avec le recul, que le parcours des « Cauris d’Or » est des plus significatifs avec des instants de joie, de bonheur, de quête de sérénité, de découverte de soi et des autres, mais aussi et surtout une manifestation riche du socle de connaissances qu’elle a su forger pour avoir droit à la table des grands décideurs du Monde.

Vous l’aurez remarqué, le MEDS, fort de son passé et de son expérience, est toujours à l’affût du progrès pour mieux anticiper sur les problématiques d’avenir. Il ne s’agit pas pour nous de réinventer la roue, mais d’être dans une perpétuelle quête de soi qui s’apparente à un ressaisissement pour être dans le sens de la marche du Monde.

Vingt ans déjà ! Le MEDS a vingt ans. Le Mouvement des Entreprises du Sénégal est une organisation patronale de rupture, c’est un projet de société, une vision, des concepts, une méthodologie, l’efficacité, une stratégie, l’action permanente et d’anticipation.

Vingt ans déjà, lorsque je regarde le rétroviseur, que de chemins parcourus !

Rendre hommage à tous les acteurs du MEDS depuis le début de cette exaltante aventure qui ont réussi à hisser le MEDS au sommet du monde de l’entreprise.

L’un de nos plus grands acquis est d’avoir favorisé l’émergence d’une nouvelle génération de chefs d’entreprise.

Ce soir, cet excellent et mémorable anniversaire de nos 20 ans, nous offre un privilège exceptionnel de Leadership, au niveau national, régional et International.

Fort de son identité remarquable depuis 20 ans, le MEDS a incarné et cultivé à la fois la loyauté, l’innovation, la solidarité, le dévouement, le génie créateur et les valeurs, qui traduisent son ancrage, reflètent ses ambitions et singularisent son positionnement institutionnel, économique et social.

Avec ces six (06) piliers stratégiques, notre mouvement patronal opère depuis 20 ans, avec agilité et habileté, pour rester l’Ambassadeur et le Référentiel de l’entreprise intelligente Sénégalaise dans toutes ses dimensions.

La philosophie de base du MEDS, était fondée sur le Pari de l’action. Elle a conforté l’image d’une institution soucieuse de promouvoir des valeurs de courage, d’abnégation, d’esprit de sacrifice et de partenariat. Pour marquer la nouvelle décennie 2020, la philosophie du MEDS évolue vers le Pari de l’Innovation et de l’Intelligence :

L’organisation de ce 20e anniversaire, en est une parfaite illustration.

Le MEDS a toujours eu comme compétence distinctive, sa grande capacité d’innovation et de leadership. Il est devenu une MARQUE, un label dans le monde. Vingt ans durant, nous avons labellisé, l’image de marque et la compétitivité de nos leaders, nos entreprises, nos talents nationaux et continentaux et surtout loué la grande flexibilité de nos économies.

Sans fausse modestie, nous pensons que le MEDS a largement contribué aux changements de la perception de l’entreprise au Sénégal, mais il va s’en dire, que nous avons toujours besoin de l’Etat et d’interlocuteurs à l’écoute de nos demandes et pour une Intelligence Collective. Après plusieurs années de contributions aux projets et initiatives de l’Etat, nous estimons que le MEDS mérite largement la place majeure, qu’elle occupe au Sénégal dans les relations entre l’Etat et le secteur privé.

Mesdames, Messieurs,

Cette édition 2021, sous le thème de la CONSECRATION, nous interpelle dans nos capacités stratégiques à apporter en Afrique, les meilleurs BENCHMARKS des grands évènements mondiaux de l’Excellence et du Leadership.

Notre ambition pour le Sénégal justifie, que nous nourrissions des projets d’Intelligences Collectives portés dans un bel élan d’unité et de «Vision partagée ». Nous sommes pour la compétition économique et l’émulation nous conforte dans l’idée, que les entreprises et ceux qui les animent doivent faire corps avec l’Etat, afin de relever ensemble tous les défis de l’Emergence et de la Sécurité Economique de notre nation.

Mesdames et Messieurs, chers Invités,

Ce soir, c’est l’occasion de mettre sous les projecteurs, des femmes et des hommes connus et anonymes, qui par leurs qualités professionnelles mais aussi humaines, sociales, contribuent de manière exceptionnelle, significative et innovante, au rayonnement de notre pays et notre continent. Je voudrais ici, féliciter l’ensemble des nominés, qui ont participé à cette compétition et adresser mes chaleureuses félicitations aux chers Lauréats, ainsi qu’à leur famille. Mention spéciale aux membres du Jury et à leur président le Directeur Général de la BNDE – Thierno Seydou Nourou SY.

Aux lauréats, les résultats que vous avez obtenus par votre ardeur au travail, aident à consolider la position de notre pays et de l’Afrique dans le monde de demain. Je vous félicite chaleureusement et vous remercie pour tout ce que vous faites pour vous-même, pour votre pays et pour votre continent.

Chers lauréats, Je voudrais aussi saluer les efforts qui vous ont valu ces prestigieuses distinctions. Je vous invite à les appréhender comme un engagement ferme en faveur de l’exemplarité en toute circonstance et de l’amélioration continue de vos performances.

L’occasion m’est offerte ce soir, pour remercier et féliciter l’ensemble des équipes du MEDS, les membres du MEDS ainsi que mes proches collaborateurs du Groupe Promo Consulting, qui font preuve au quotidien, d’un dévouement sans faille, de fidélité et d’une très grande abnégation et de professionnalisme.

Je remercie ma famille, les autorités sénégalaises, toutes les personnalités ministérielles et une mention spéciale à Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL pour son implication et son soutien constant aux cérémonies des cauris d’or et des African Leadership Awards, remerciements aux institutions nationales et Internationales, les leaders d’opinion, les décideurs économiques, financiers, les ambassadeurs et Chefs d’entreprises ici présents.

Malgré vos lourdes et exaltantes charges, vous avez fait honneur au MEDS, en participant avec nous, à la consécration de la soirée de l’Excellence et de l’Innovation dans notre continent. Je confonds à ces remerciements mes amis et collègues qui ont fait le déplacement de Dakar.

Par ma voix, le MEDS vous adresse ses chaleureux remerciements, tout en vous réitérant son total engagement à œuvrer pour le développement, la promotion de l’entreprise sénégalaise et Africaine et, dans l’édification d’un continent nouveau.

Nos remerciements vont également à tous les partenaires des Cauris d’Or, pour leur fidélité, leur constance et leur adhésion à cette soirée exceptionnelle du rendez-vous des CHAMPIONS.

En vous donnant rendez-vous le 27 novembre 2021 à NEW YORK, pour la quatrième édition des African Leadership Awards – ALA, la version internationale des Cauris d’or, je vous souhaite une excellente soirée.

Que la fête soit belle Mesdames, Messieurs !

21h 15 Le Maitre de cérémonie, Dj Boub’s annonce l’arrivée des officiels. Mbagnick Diop, président du Meds fait son entrée dans la salle accompagné de la Ministre des Affaires Etrangères, Me Aissata Tall Sall

21h 06 mn Les invités apprécient les belles notes du Groupe d’Africa Star Africa

20h 30mn La mise en place se poursuit. Cette édition est bien partie. En atteste le rythme auquel le chapiteau se remplit.



20h 00mn Les premiers invités font leur entrée dans le grand chapiteau, très bien décoré à la hauteur de l’événement.