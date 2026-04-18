Supporters sénégalais détenus au Maroc : la diplomatie sénégalaise à pied d’œuvre pour une issue favorable

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e ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang, s’est exprimé, hier, vendredi sur la situation des supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la finale de la CAN 2025.

Invité sur le plateau de la RTS 1, le chef de la diplomatie a réaffirmé l’engagement de l’État à suivre ce dossier, tout en indiquant que des discussions sont en cours avec les autorités marocaines en vue de trouver une issue favorable.

« Nous sommes encore très solidaires de la situation qu’à vécue ces Sénégalais retenus au Maroc. Maintenant, la procédure est terminée, ce que les gens oublient, c’est que pendant très longtemps la diplomatie a toujours agi en douce. Il est bien vrai que les marges de manœuvre de la diplomatie étaient limitées tant que la procédure judiciaire n’était pas terminée, il était impossible à la diplomatie de pouvoir peser tout son poids », a-t-il expliqué

Selon lui, la fin de la procédure ouvre désormais de nouvelles perspectives : « Maintenant que la procédure judiciaire est terminée, nous avons les coudées franches. Et nous avons déjà commencé à nous engager avec la partie marocaine pour voir la façon la meilleure dont nous pouvons arriver à résoudre ce problème qui est extrêmement douloureux non seulement pour ces supporters, mais aussi pour l’image que cela donne à la relation qui a toujours été spéciale entre le Maroc et le Sénégal ».

Le ministre a également évoqué des incompréhensions dans cette affaire, tout en se voulant optimiste : « Je pense que très bientôt la page sera tournée ».

Pour rappel, neuf supporters écopent d’un an de prison ferme, six autres de six mois ferme, tandis que trois ont été condamnés à trois mois de prison ferme. Trois détenus seront libérés dès samedi, ayant purgé leur peine.

Les supporters, détenus depuis la finale du 18 janvier, sont poursuivis pour « hooliganisme », accusation incluant des actes de violence notamment contre les forces de l’ordre, dégradation d’équipements sportifs, invasion de la pelouse et jets de projectiles.