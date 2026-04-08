Supporters sénégalais détenus au Maroc : Motsepe évoque une «responsabilité» de la CAF et promet des démarches

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, est sorti de sa réserve au sujet des 18 supporters sénégalais actuellement détenus au Maroc. S’exprimant en marge d’une visite officielle, il a reconnu la sensibilité du dossier tout en affichant la volonté de l’instance africaine de s’impliquer.
«Ils ont été arrêtés dans le stade, donc c’est de notre responsabilité en tant organisateur», a déclaré Motsepe, soulignant que les faits se sont déroulés dans un cadre relevant directement de l’organisation du football africain.
Le dirigeant sud-africain a également insisté sur la légitimité des appels à la libération des supporters. «La libération des 18 supporters sénégalais est une requête totalement légitime», a-t-il affirmé, précisant que cette demande est partagée par de nombreux observateurs du football africain.
Toutefois, Motsepe a tenu à rappeler que la résolution de cette situation dépasse le seul cadre sportif. Selon lui, «ce sont des discussions de haut niveau sur le plan diplomatique» qui permettront d’aboutir à une issue favorable. Une manière de souligner l’implication nécessaire des autorités étatiques concernées, notamment entre le Sénégal et le Maroc.
Malgré la complexité du dossier, le président de la CAF a assuré que cette affaire reste une préoccupation majeure pour son institution. «Cette situation nous préoccupe au niveau de la CAF », a-t-il conclu.