Supporters sénégalais détenus au Maroc : Motsepe évoque une «responsabilité» de la CAF et promet des démarches

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Le président de la CAF, Patrice Motsepe, est sorti de sa réserve au sujet des 18 supporters sénégalais actuellement détenus au Maroc. S’exprimant en marge d’une visite officielle, il a reconnu la sensibilité du dossier tout en affichant la volonté de l’instance africaine de s’impliquer.

«Ils ont été arrêtés dans le stade, donc c’est de notre responsabilité en tant organisateur», a déclaré Motsepe, soulignant que les faits se sont déroulés dans un cadre relevant directement de l’organisation du football africain.

Le dirigeant sud-africain a également insisté sur la légitimité des appels à la libération des supporters. «La libération des 18 supporters sénégalais est une requête totalement légitime», a-t-il affirmé, précisant que cette demande est partagée par de nombreux observateurs du football africain.

Toutefois, Motsepe a tenu à rappeler que la résolution de cette situation dépasse le seul cadre sportif. Selon lui, «ce sont des discussions de haut niveau sur le plan diplomatique» qui permettront d’aboutir à une issue favorable. Une manière de souligner l’implication nécessaire des autorités étatiques concernées, notamment entre le Sénégal et le Maroc.

Malgré la complexité du dossier, le président de la CAF a assuré que cette affaire reste une préoccupation majeure pour son institution. «Cette situation nous préoccupe au niveau de la CAF », a-t-il conclu.