Supposée pénurie de gaz butane: La SAR dément et apporte des clarifications

La Société Africaine de Raffinage (SAR) s’est fendu d’un communiqué pour démentir l’information selon laquelle il y aurait une pénurie de gaz butane dans les jours à venir. La SAR informe que le Sénégal dispose suffisamment de butane pour approvisionner le marché mais révèle tout de même que des fuites ont été décelées sur les conduites au niveau du corridor de l’usine.

Le Sénégal ne souffrirait pas d’une pénurie de gaz butane dans les jours à venir comme annoncé par un média de la place si on s’en tient à la déclaration de la Société Africaine de Raffinage. La SAR n’a pas mis du temps pour démentir l’information qui commençait déjà à semer l’inquiétude chez les populations en cette veille de la fête de Tabaski « la Société Africaine de Raffinage tient à rassurer les usagers qu’à ce jour, il n’y a aucun risque de pénurie de gaz butane sur le territoire national.

Le Sénégal dispose suffisamment de stock de butane pour approvisionner le marché », a déclaré la société. Cependant, la Société Africaine de Raffinage ne nie pas l’existence de problèmes au niveau du corridor de l’usine. D’ailleurs, des fuites ont été constatées selon elle « Des fuites ont été décelées sur les conduites de la Sar au niveau du corridor de l’usine. La Sar a demandé la suspension du pompage d’un méthanier en cours et pris les dispositions idoines pour la sécurisation des lieux et apporter les réponses adéquates en de pareilles circonstances avec notamment une réparation par endroits et le remplacement du pipe par ailleurs », précise-t-on dans le communiqué.

Dans cette même perspective, la Société Africaine de Raffinage explique qu’à l’issu des travaux qui sont menés, la ligne qui a fait l’objet de fuite a été mise en eau et éprouvée aux conditions de pression et de température qui sont conformes aux normes en vigueur pour le déchargement des méthaniers selon elle. La SAR indique dans la foulée que le butanier a pu reprendre son déchargement total et qu’un autre butanier a démarré son déchargement ce lundi.

EL HADJI MODY DIOP (stagiaire)