Suppression du Ministère de la femme : Des associations féminine attaquent le président Diomaye Faye.

Suite à la publication de la liste du gouvernement du Sénégal hier par le premier ministre, le Collectif des Féministes du Sénégal exprime son désarroi face à la faible représentativité des femmes dans ce nouveau gouvernement, qui ne compte que 4 femmes ministres sur 25 ministres et 5 secrétaires d’état, ainsi que la suppression du ministère de la Femme et de la Protection de l’Enfance. Nous tenons à rappeler que le candidat Bassirou Diomaye Faye avait pris des engagements écrits concernant les droits des femmes et des filles sénégalaises.

Le Collectif des Féministes du Sénégal exprime ses inquiétudes après la suppression du Ministère de la femme et la faible représentativité dans le gouvernement du Sénégal. Ces engagements, consignés dans son livre-programme aux pages 144 et 145, comprennent la lutte contre toutes les formes violences basées sur le genre, l’élargissement de l’autorité parentale, l’autorisation de la recherche de paternité, entre autres.

Dans un premier temps,ces derniers ont constaté la suppression du ministère de la Femme dans un contexte où plus que jamais il faut accentuer les politiques en faveur des femmes. Et ces derniers expriment leurs inquiétudes concernant le gouvernement de Rupture annoncé. Et une question se pose alors, les femmes ne sont-elles pas concernées ou incluses dans cette Rupture?. Également, quant à la faible représentativité des femmes dans le gouvernement, aucun argument de compétence n’est valable. Pour un parti politique dont les femmes se sont autant sacrifiées, il est insultant d’utiliser ce faux argument là où la compétence des hommes n’est jamais remise en question.

La décision de supprimer le ministère de la Femme semble clairement indiquer une volonté de reléguer les questions relatives aux droits des femmes, des filles et des enfants au second plan, tout en maintenant les femmes confinées à des rôles traditionnels.

Le Collectif des Féministes du Sénégal appelle le gouvernement au respect des engagements internationaux et réclame le rétablissement du ministère de la Femme et de la protection de l’enfance dans les meilleurs délais.