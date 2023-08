Suspension des données mobiles: Une entrave à l’activité commerciale en ligne des jeunes

Loin d’être de simples moyens de communication ou d’accès facile à l’information, les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la promotion de l’employabilité des jeunes au Sénégal. La preuve, les données mobiles ou la connexion mobile coupée depuis quelques jours fait grincer des dents chez les vendeurs en ligne et les utilisateurs des plateformes de commande de taxis entre autres qui voient leurs économies s’effriter.

Depuis le lundi 31 juillet dernier, l’accès à la connexion mobile est suspendu au Sénégal. Le matin vers 9 heures, le ministère des Télécommunications a sorti un communiqué pour informer les populations de cette décision de restreindre la connexion internet des téléphones portable en raison, « des diffusions de messages haineux et subversives relayés sur les réseaux sociaux dans un contexte de menaces et de troubles à l’ordre public, sur certains plages horaires », et sans délai.

Ce blocage d’internet mobile intervient pendant que des affrontements entre des groupes de jeunes et les forces de défense et de sécurité pour dire non à l’emprisonnement du leader de Pastef et la dissolution du parti sont notés dans plusieurs quartiers de Dakar, Ziguinchor, entre autres, depuis l’arrestation de Ousmane Sonko « poursuivi pour vol avec violence », « appel à l’insurrection ».

Puissantes armes de propagande, crainte par les autorités, cette mesure extrême de restreindre l’internet au nom de la sécurité engendre des victimes collatéraux chez les commerçants dont leurs économies repose principalement sur le numérique particulièrement les réseaux sociaux, dont le principal est Tik-Tok qui a été coupé hier par le gouvernement.



La suspension de Tik-Tok fait couler des commerces

Avec ses 800 millions d’utilisateurs mensuels actifs, l’application chinoise est devenue la 7ème plus utilisée au monde et le Sénégal n’est pas épargné par la tendance. Avec cette nouvelle tendance de vente en ligne, Tik Tok est devenu une véritable vitrine pour exposer et vendre son produit en direct avec de potentiels acheteurs, donc ces acteurs de l’économie numérique s’en faisaient plein les poches.

La suspension de l’application Tik-Tok au Sénégal, intervient deux jours après le blocage de l’Internet mobile. Cette décision qui visait à restreindre la publication de messages haineux, de vidéos d’affrontements, ne se limite pas seulement à la privation de connexion au réseau social mais constitue est une entrave à l’activité commercial en ligne de certains jeunes, qui devront se passer maintenant de la vente en direct de leur produits et attendre la levée de la restriction afin de pouvoir reprendre leur activités.

Les taximen des plateformes de commande de taxis ne font plus le rush.

Pas besoin de se déplacer pour trouver un taxi car il suffisait juste d’avoir les applications pour commander un taxi. Mais, tout comme les vendeurs en ligne, les taximen des plateformes de commande de taxis font partie des victimes collatérales de la suspension de l’internet mobile. Dans la rue ces derniers jours, les rares que l’on voit disent estimer leurs pertes à 70 voire 100 mille par jour du fait non seulement des manifestations mais aussi de la coupure d’internet mobile dans la journée. Voulant éviter la propagation de la violence à travers internet en bloquant l’accès aux réseaux sociaux, le gouvernement met certains jeunes dans des situations non loin du chômage.



Rosita Mendy