Syndicats de la Santé: Le CEN Se désaffilie de l’UNSAS

Dans un communiqué reçu, le Comité Exécutif National (CEN), fait savoir, avoir pris la résolution de se désaffilier de l’UNSAS. Réuni en session ordinaire ce weekend à l’ENDS a l’issue de ses travaux, ils ont pris entre autres décisions, de créer les conditions de la réalisation d’une nouvelle centrale syndicale ou de former un pôle combatif avec la FGTS-B, Lancer un appel au SAMES à une collaboration franche et sincère pour l’amélioration des conditions de vie et de travail de toutes les catégories socioprofessionnelles du secteur de la santé et de l’action sociale etc.

Considérant le contexte international marqué par la guerre Russo-ukrainienne dont l’impact négatif sur le coût de la vie contribue lourdement à la massification des vulnérabilités dans nos pays. Au plan de la sous-région Ouest Africaine, la zone saharo-sahélienne est toujours secouée par les agressions de forces de déstabilisation approfondissant la précarité des conditions d’existence des populations.

Au Sénégal, l’érosion du pouvoir d’achat des populations et particulièrement des travailleurs de la santé et de l’action sociale se poursuit nonobstant les récentes et substantielles augmentations des salaires, face à une inflation galopante, le Comité Exécutif National de UNSAS, a décidé de se retirer de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal. « Le CEN donne mandat au BEN et au SEP de : Se désaffilier de l’UNSAS ; De créer les conditions de la réalisation d’une nouvelle centrale syndicale ou de former un pôle combatif avec la FGTS-B ; Lancer un appel au SAMES à une collaboration franche et sincère pour l’amélioration des conditions de vie et de travail de toutes les catégories socioprofessionnelles du secteur de la santé et de l’action sociale ; Intensifier la présente lutte pour l’application dans la globalité des deux protocoles et la remise de M. Sano dans ses fonctions de Chef de Service des Soins Infirmiers (CSSI) ; Déclarer le Docteur Ousmane Gueye Directeur de l’hôpital régional de Ourossogui Persona no grata, le CEN rend aussi le Dr Marie Khemesse Ngom, Ministre de la santé et de l’action sociale, l’unique responsable du réchauffement du climat social déjà délétère et décide d’imprimer à cette lutte un caractère national ; Dénoncer par des déclarations au niveau de toutes les unions régionales et au BEN pour répondre aux notes d’affectation arbitraires des camarades Amadou Lamine SANO et Youssoupha DIOP dans des points de presse », informe le communiqué parvenu .

Dans le document, le Comité Exécutif National (CEN) exprime sa préoccupation par rapport aux problèmes qui émaillent leur secteur. « Considérant que ces accords à incidence financière ne sont pas à ce jour appliqués à tous les ayants droit. ; Considérant les agressions morales dont sont victimes de nombreux agents de santé et d’action sociale ; Considérant que pendant cette période, le Ministre de la santé et de l’action sociale participe à cette agression par des décisions provocatrices et partisanes, notamment à l’hôpital régional de Ourossogui; Considérant la poursuite effrénée de la médicalisation du système de santé au détriment des agents paramédicaux allant jusqu’à la privation d’ouverture de cabinets de soins à certains anciens Infirmiers Chef de Poste de santé (ICP) ; ce qui aurait pu élargir l’offre de soins aux populations ; Considérant les nombreuses sollicitations dont font l’objet le BEN et son Secrétaire Général sur l’étendue du territoire national ; Considérant que le pôle And Gueusseum sous la Présidence du Camarade Mballo Dia THIAM s’est distingué depuis octobre 2017 par sa combativité en lieu et place des centrales syndicales traditionnelles ; Considérant que le front social est en constante ébullition dans l’indifférence générale de ces centrales syndicales face à la banalisation de la grève par le gouvernement ; Considérant que la donnée nouvelle que constitue la jonction des luttes ITCTS/ASAS est un crédit de plus accordé par les travailleurs à l’unité et la lutte ; Considérant le renouvellement de la direction du SAMES tout en saluant l’élection de son nouveau Secrétaire Général en la personne du Dr Mamadou Demba Ndour ; Considérant l’appel solennel du bureau confédéral de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal (FGTS-B) à travers son Secrétaire Général le camarade Sidya NDIAYE à l’endroit du SUTSAS en date du 12 décembre 2022 ; Considérant la réponse majoritairement positive des Unions régionales du SUTSAS à l’appel de la FGTS-B », explique le communiqué

Le CEN félicite le BEN et le SEP pour la qualité des rapports et les résultats obtenus dans les luttes. Le CEN félicite le Professeur Daouda FAYE, Directeur de l’ENDSS, pour son pragmatisme dans l’ouverture des filières en masters et le lancement des concours et remercie Monsieur le Président de la République pour la matérialisation de cet acquis syndical. Enfin le CEN invite les militants et sympathisants à célébrer le 41ème anniversaire de son existence légale le jeudi 02 février 2023 sur l’étendue du territoire national et souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année syndicale 2023.

Rosita Mendy