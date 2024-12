Syrie : Le nouveau pouvoir annonce la dissolution des groupes armés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les nouvelles autorités syriennes ont annoncé mardi un accord avec « tous les groupes armés » pour leur dissolution, précisant qu’ils allaient être intégrés au ministère de la Défense. Mais on ne connait pas dans l’immédiat le détail des groupes concernés par cet accord.

Vers une unification des factions armées en Syrie ? Les nouvelles autorités ont en tout cas annoncé, mardi 24 décembre, un accord avec « tous les groupes armés » pour leur dissolution et pour leur intégration au ministère de la Défense, sans que le détail des groupes concernés ne soit révélé dans l’immédiat. « Une réunion des chefs des groupes » armés avec le nouveau dirigeant de la Syrie, Ahmed al-Charaa, « a abouti à un accord sur la dissolution de tous les groupes et leur intégration sous la tutelle du ministère de la Défense », ont indiqué l’agence officielle Sana et les nouvelles autorités sur leur compte Telegram.

Ahmed al-Charaa a affirmé dimanche qu’il ne « permettrait absolument pas que des armes échappent au contrôle de l’État ». Il avait ajouté lors d’une conférence de presse que cette décision s’appliquerait également aux « factions présentes dans la zone des Forces démocratiques syriennes » FDS, dominées par les Kurdes.

Les photos publiées par l’agence officielle Sana et le compte Telegram des autorités montrent Ahmed al-Charaa entouré des chefs de plusieurs factions armées, mais pas de représentants des forces dirigées par les Kurdes dans le nord-est du pays.

Le chef militaire de HTC, Mourhaf Abou Qasra, connu sous son nom de guerre d’Abou Hassan al-Hamwi, avait affirmé à l’AFP la semaine dernière que « la prochaine étape » serait la dissolution des factions armées, à commencer par la sienne, pour les fondre au sein de la future institution militaire. Ce responsable militaire a affirmé que le nouveau pouvoir voulait étendre son autorité sur les zones du nord-est de la Syrie, contrôlées par une administration kurde semi-autonome.

Treize (13) ans de guerre en Syrie ont fait plus d’un demi-million de morts et morcelé le vaste pays en zones d’influence contrôlées par différents belligérants soutenus par des puissances régionales et internationales.