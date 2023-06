Tabaski 2023:  Tatouage au henné et pose ongle Les femmes se bousculent pour avoir de la place 

Le charme, la séduction sont les qualités fortes des sénégalaises et cela depuis toujours, surtout avec la fête de Tabaski qui arrive les femmes sénégalais ont toujours utiliser beaucoup d ‘accessoires pour mieux faire sortir leurs beauté qui à la fois époustouflante et gracieuses.

La Tabaski arrive à grand pas beaucoup de jeunes sénégalaises acheter des produits de beauté pour se préparer le jour-j . Au marché de HLM nombreux qui sont sur place participe à la perfection du charme de la femme sénégalais. Ils ya se qui font le tatouage au henné, ils reçoivent beaucoup de clients durant la journée surtout cette dernière semaine avant la fête de Tabaski. Certains d’entre eux ont réagi c’est le cas pour Cheikh Diagne qui est un tatoueur au henné ici au marché de HLM « je suis tatoueur ici au marché de HLM depuis plusieurs années déjà ans , au cours de ces années je me suis bien positionné , j’ai beaucoup de clients maintenant grâce au tout puissant. Pour la fête de Tabaski qui approche les femmes surtout les sénégalaises pour elles ,tous les moyens sont bons pour être belle.

Pour avoir plus de charme et être encore beaucoup plus séduisant il faut donc avoir du henné sur les mains», conseille notre interlocuteur. A quelques mètres de là se trouve Ousmane Diop un tatoueur de henné. Il embouche la même trompette. « le henné et très tendance de nos jours surtout avec la fête de Tabaski qui est dans quelques jours, beaucoup de femmes sénégalaises l’utilise surtout les jeunes filles pour la femme sénégalaise tout les moyens sont bons pour renforcer sa beauté. » confirme-t-il .

Ainsi, tous les moyens sont bons pour être belle et attirer le regard d’admiration le jour de la Tabaski. Nous avons croisé Ndeye Faye, une jeune fille qui est venue au marché se faire les ongles. « Nous sommes venus au marché pour des tatouages au henné mais aussi pour se faire les ongles avec mes amis, la fête de la Tabaski est pour bientôt donc nous allons tout faire pour être belle ce jour là », dit-elle. La beauté du visage fait se faire belle pour charmer et séduire et le principal souci des jeunes femmes croisées au niveau du marché de HLM.