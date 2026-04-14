Tabaski 2026 : les besoins en moutons de la région de Diourbel évalués à 120 000 têtes

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Les besoins de la région de Diourbel (centre) en moutons sont estimés à 120 000 têtes pour la prochaine Tabaski, a appris l’APS mardi de la directrice régionale de l’élevage et des productions animales, docteur Mame Diarra Ndiaye.

‎‎Elle présentait le dispositif mis en place pour l’approvisionnement du marché en moutons, lors d’une réunion préparatoire de la Tabaski, présidée par l’adjoint au gouverneur chargé du développement, Djibril Diop.‎

‎Les services départementaux de l’élevage de Diourbel, Bambey et Mbacké ont, tour à tour indiqué avoir pris des dispositions pour assurer un bon approvisionnement du marché.‎

‎La directrice régionale de l’élevage et des productions animales a toutefois souligné que la cherté de l’aliment de bétail constitue un véritable handicap pour le secteur de l’élevage.

“Aujourd’hui, le sac de fane d’arachide coûte plus de 7 000 francs CFA. Dans ces conditions, les prix des moutons vont naturellement augmenter”, a-t-elle expliqué.‎

‎Elle a également plaidé pour le renforcement du dispositif sécuritaire afin de lutter contre le vol de bétail, à l’approche de la Tabaski en particulier, relevant que certains éleveurs commencent à se décourager face à ce phénomène.‎

‎Mame Diarra Ndiaye a, en outre, insisté sur la nécessité de construire un foirail de petits ruminants à Bambey, afin d’améliorer les conditions de travail des éleveurs.

‎‎L’adjoint au gouverneur chargé du développement a, de son côté, instruit les préfets des départements de Diourbel, Bambey et Mbacké d’identifier des points de vente officiels dans leurs circonscriptions respectives.‎

Djibril Diop a invité les collectivités territoriales à prendre les dispositions nécessaires pour doter ces sites en eau et en électricité.

‎Il a, par ailleurs, demandé aux forces de défense et de sécurité, notamment la police et la gendarmerie, de renforcer le dispositif sécuritaire au niveau des points de vente.