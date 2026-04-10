Tabaski 2026 : Sonko ordonne «l’assouplissement du contrôle des camions» de moutons et «l’exonération des taxes»

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A quelques semaines de la fête de Tabaski 2026, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a donné «des instructions» pour «l’assouplissement du contrôle des camions et véhicules transportant des moutons à destination du territoire national», ainsi que «l’exonération des droits et taxes», dans une circulaire adressée à plusieurs ministères dont celui de l’Industrie et du Commerce.

Dans sa note, Ousmane Sonko a cependant précisé que «l’application stricte des mesures» concerne la période du 11 avril au 30 juin 2026. Cette mesure vise, selon lui, à assurer «l’approvisionnement suffisant du marché en moutons, par l’offre nationale et, d’autre part, par les flux habituels de ruminants» provenant particulièrement du Mali et de la Mauritanie selon Pressafrik qui a parcouru le document.

Pour la Tabaski 2026, le gouvernement a fixé un objectif d’approvisionnement de 860 000 têtes de moutons pour couvrir les besoins nationaux, dont 260 000 pour la seule région de Dakar. Cette opération d’envergure représente un enjeu économique majeur avec un marché annuel estimé à plus de 300 milliards de FCFA. L’approvisionnement pour la fête de 2025 a été jugé satisfaisant avec 830 000 moutons mobilisés, dépassant les prévisions initiales.