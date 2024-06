Bassirou Diomaye Faye, qui a effectué sa première prière de Tabaski à la Grande Mosquée de Dakar, en tant que chef de l’État, a livré un discours marqué par la reconnaissance envers ceux absents cette année.

Il a également appelé à la solidarité et à la soumission aux valeurs démocratiques et républicaines du Sénégal, tout en soulignant l’importance de la cohésion nationale pour maintenir la paix et la tranquillité sociale.