Tambacounda : Après l’université oriental, le Président Diomaye effectue une visite à la gare de Tambacounda

À la suite de la visite de l’Université du Sénégal Oriental, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a poursuivi sa tournée économique par une visite du chantier de la gare de Tambacounda, infrastructure clé du programme national de modernisation du réseau ferroviaire.

Cette réalisation s’inscrit dans le projet prioritaire du Schéma national de développement 2025-2029, portant sur la construction de la nouvelle ligne à écartement standard Dakar–Tambacounda, longue de 464 kilomètres, pour un investissement prévisionnel estimé à 1 500 milliards de francs CFA. À terme, ce projet structurant contribuera à la mise en place de près de 2 000 kilomètres de voies modernes à l’échelle nationale, au service de la mobilité, de la compétitivité économique et de l’intégration territoriale.

En phase transitoire, la réhabilitation du linéaire existant a déjà permis des avancées concrètes : 37 km de voies reconstruits, 10 000 traverses remplacées, 400 000 attaches remises en voie, 70 000 tonnes de ballast mises en œuvre, 126 passages à niveau mis en conformité, ainsi que la réhabilitation d’ouvrages hydrauliques et métalliques. Ces travaux, soutenus par un investissement déjà réalisé de 27 milliards de francs CFA, avec 19,2 milliards à compléter, génèrent des emplois locaux, renforcent l’expertise nationale et améliorent la sécurité et la performance du transport ferroviaire.

À travers cette étape, le Chef de l’État réaffirme une vision claire : faire des infrastructures un levier de création d’emplois durables, de valorisation des territoires et de transition vers une économie plus intégrée et plus résiliente. Cette dynamique s’inscrit pleinement dans l’engagement de faire de 2026 l’Année de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire, en cohérence avec la vision Sénégal 2050.