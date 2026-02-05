Tambacounda : Le Président Diomaye Faye lance sa tournée économique avec plusieurs objectifs

Partager Facebook

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entamé ce jour à Tambacounda une tournée économique dans les régions de Tambacounda et de Kédougou. À son arrivée à l’aérodrome, le Chef de l’État a été accueilli par les autorités administratives et territoriales, avec les honneurs militaires, marquant le début d’un déplacement à forte portée économique, sociale et stratégique.

Cette tournée s’inscrit dans la continuité de l’action engagée pour transformer durablement l’économie nationale, renforcer la création d’emplois et valoriser le potentiel productif de chaque territoire. En décrétant 2026 Année de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire, le Président de la République a fixé un cap clair : faire de l’emploi, de l’entrepreneuriat et de l’initiative locale les piliers du développement.

À travers les différentes étapes prévues dans le Sénégal oriental, il s’agira de mettre en cohérence infrastructures, formation, agriculture, énergie et investissements, afin de répondre concrètement aux attentes des populations, en particulier des jeunes et des femmes.

Cette tournée traduit une conviction forte : c’est sur le terrain, au contact des réalités locales et des acteurs économiques et sociaux, que se construit un Sénégal plus productif, plus inclusif et résolument tourné vers l’avenir.