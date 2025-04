Tapis à un million, bureau à 2 millions, petit déj. à 650.000 FCFA: Guirassy répond à Guy

Partager Facebook

Le député Guy Marius Sagna avait adressé une série de questions concernant les dépenses du ministre de l’Éducation, Moustapha Guirassy, pour l’acquisition de son mobilier de bureau. Une interpellation qui a fait réagir l’intéressé, lequel a publié une réponse sur ses réseaux sociaux.

Dans une récente question écrite adressée au ministre de l’Éducation nationale, M. Guy Marius Sagna, député du peuple, a interpellé M. Guirassy sur des dépenses relatives à l’aménagement d’un salon de bureau, à l’acquisition d’un tapis et de matériel de petit déjeuner. Si l’exercice du contrôle parlementaire est un pilier de notre démocratie, il ne saurait toutefois se faire ni dans l’approximation, ni dans une volonté d’instrumentalisation politique. Car, sauf ignorance ou posture délibérée, tout parlementaire rompu aux réalités de l’administration sait pertinemment que ces dépenses relèvent du fonctionnement normal d’un cabinet ministériel. Ces acquisitions sont d’abord inscrites dans le budget de fonctionnement, lequel est adopté en toute transparence par l’Assemblée nationale dont l’honorable Guy est membre. Ces crédits servent à assurer le cadre de travail nécessaire au bon exercice des responsabilités ministérielles. Rassurez-vous honorable, le marché d’équipement du bureau du MEN, est bel et bien passé par appel à concurrence. Il a mis en compétition des soumissionnaires, a suivi et respecté toutes les étapes de la procédure de passation. On vous a induit en erreur cependant. Je n’ai jamais changé de salon Honorable Guy. Vous parlez sûrement des équipements mobiliers dans les salles d’attente. Les salons au niveau de la sphère ministérielle sont presque tous identiques dans les bureaux des ministres. Le mien a au moins 3 ans. Je vous informe cependant avoir acheté de jolis pots de fleurs et de beaux tableaux d’art pour rendre mon bureau plus accueillant et plus confortable. Il est commun Honorable Guy, dans tous les ministères du monde, qu’ils soient africains, européens ou américains d’avoir un salon de réception pour accueillir des délégations, des diplomates ou des partenaires techniques. Il ne s’agit pas de luxe, mais de protocole. Le tapis et les équipements de base comme une cafetière, une bouilloire ou quelques plateaux relèvent d’un minimum de confort logistique, pour soutenir les longues réunions et sessions de travail. Faut-il rappeler que ces outils sont destinés à l’équipe entière du cabinet, et non au seul ministre ? Le plus surprenant dans cette interpellation, c’est le montant dérisoire concerné, qui contraste fortement avec l’indignation affichée. En réalité, nous sommes loin des grandes lignes de crédits ou de marchés publics qui pourraient nourrir un réel débat. En tout état de cause, honorable Guy, vous gagnerez à recentrer vos interventions sur les véritables enjeux du secteur de l’éducation : la qualité de l’enseignement, l’infrastructure scolaire, l’adéquation formation-emploi, ou encore le dialogue social avec les syndicats. La République a besoin de débats sérieux, rigoureux et documentés. Elle a besoin de députés qui exercent leur mandat dans la loyauté institutionnelle, au service de la transparence mais aussi de l’efficience. À ce titre, les dépenses de fonctionnement d’un ministère, si elles sont raisonnables, justifiées et bien exécutées, doivent être vues comme des outils au service de la performance de l’action publique, non comme des instruments de polémique politicienne.. Enfin honorable puisque vous vous percevez comme le plus loyal, le plus courageux ou le plus véridique des sénégalais, aviez vous vraiment besoin de présenter aux sénégalais ce ce désolant spectacle qui s’écarte de très loin des vrais enjeux du jub jubbal jubbanti. Pour finir, sur la rationalisation des dépenses, je comprends pleinement les préoccupations des Sénégalais face à la situation économique actuelle. C’est pourquoi, depuis ma prise de fonction, j’ai engagé une revue de toutes les dépenses du ministère pour garantir une gestion rigoureuse et utile de chaque franc CFA. L’éducation de nos enfants reste notre priorité absolue. Là, la chose est sérieuse. Je vous invite à des discussions plus approfondies sur le plan Diomaye de la Casamance par exemple . Les populations comptent beaucoup sur vos idées, vos propositions, votre accompagnement. Honorable Guy, il revient à chaque acteur public, député, ministre ou fonctionnaire, de cultiver un esprit de responsabilité et de mesure, car l’opinion publique mérite mieux que des détails. Je vous souhaite un excellent séjour en Inde et vous encourage dans votre mission de contrôle de l’activité gouvernementale.