Task-force républicaine: Macky lâche ses “30 commandos”

La Task-Force républicaine chargée de défendre les réalisations de Macky Sall est désormais fonctionnelle. Il s’agit d’une équipe composée de “30 commandos” dont 7 ministres, 3 députés et 20 directeurs généraux dont l’objectif est de vulgariser sa vision et montrer ses réalisations aux populations. Le Président a porté son choix sur une équipe composée d’une trentaine de jeunes responsables de l’Alliance pour la République (APR) en vue d’accomplir cette mission

Il y a Birame Faye, désigné coordonnateur, Abdoulaye Sow, Samba Diobène Kâ, Néné Fatoumata Tall, Zahra Iyane Thiam, Moïse Sarr, Mamadou Salif Sow, Abdou Karim Fofana, Sira Ndiaye, Aminata Guèye, Moustapha Guèye, Mame Boye Diao, Pape Demba Bitèye, Thierno Amadou Sy, Mamadou Kassé, Abdou Khafor Touré et Tamsir Faye.

Le groupe comprend aussi Papa Mahawa Diouf, Cheikh Bakhoum, Maïssa Mahecor Diouf, Aïssatou Ndiaffate, Thérèse Faye Diouf, Maguètte Sène, Me Aliou Sow, Me Bassirou Ngom, Salihou Keïta, Pape Malick Ndour, Docteur Tening Sène, Idrissa Diabira, Doudou Kâ, Abdou Khadre Ndiaye et Idrissa Tall.