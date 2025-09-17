Taxation sur les transferts d’argent : Le CPCP tire sur la sonnette d’alarme

Partager Facebook

Dans un communiqué rendu public, ce mercredi, le Cadre Permanent de Concertation des Prestataires du transfert d’argent (CPCP) a exprimé ses vives préoccupations par rapport à la taxation annoncée sur les transferts d’argent. Les prestataires expliquent que cette mesure pourrait provoquer un déséquilibre dans leur écosystème et appellent l’État à réexaminer cette taxation en lançant des concertations impliquant toutes les parties prenantes.

La taxation annoncée sur les transferts d’argent continue de susciter une vague de réaction. Cette mesure qui pourrait permettre de renflouer les caisses de l’État semble de pas enchanter l’opinion. C’est dans cette perspective que le cadre permanent de concertation des prestataires du transfert d’argent a sorti un communiqué pour étaler ses inquiétudes par rapport à cette décision de l’État. » Après analyse des nouvelles mesures fiscales appliquées au mobile money, le CPCP exprime ses vives préoccupations et appelle l’État du Sénégal à réexaminer cette taxation. En l’état, elle risque de déséquilibrer un écosystème fragile et pourrait même entraîner de graves perturbations dans le secteur du transfert d’argent », lit-on dans le communiqué.

Poursuivant, les prestations rappellent que le Sénégal est aujourd’hui un modèle d’inclusion financière en Afrique de l’Ouest, grâce à une dynamique bâtie depuis plus de dix ans. Selon eux, cette avancée majeure, qui a permis à des millions de citoyens d’accéder aux services financiers, est aujourd’hui menacée par une taxation qu’ils jugent « excessive » et qui pourrait décourager les usagers et fragiliser les acteurs de terrain.

Le CPCP prône, ainsi, une démarche inclusive et concertée, impliquant toutes les parties prenantes: l’État, les prestataires permanents, les opérateurs, et les représentants des consommateurs. Ils appellent, à cet effet, à l’ouverture urgente d’un cadre de dialogue afin de trouver des solutions équilibrées, soutenables et bénéfiques pour l’ensemble des acteurs. Dans la même veine, les prestataires invitent toutes les parties à se retrouver autour d’une table, dans un esprit de responsabilité partagée et de préservation de l’intérêt national pour éviter d’éventuelles conséquences désastreuses sur l’économie numérique et sociale.

El HADJI MODY DIOP