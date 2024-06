Technologie: Le Sénégal va lancer son premier nano satellite en juillet

Partager Facebook

Le lancement par une fusée SpaceX du premier petit engin spatial conçu et fabriqué par des ingénieurs sénégalais est prévu dans les prochains jours. La précieuse petite boîte noire de dix centimètres d’arête est prête pour le grand voyage. Gaindesat, le premier nanosatellite conçu et fabriqué par des ingénieurs sénégalais, en partenariat avec le Centre spatial universitaire de Montpellier (CSUM), doit être officiellement réceptionné par l’Etat du Sénégal le 15 décembre. Son lancement par SpaceX, l’entreprise américaine d’Elon Musk, est prévu au cours du premier semestre 2024 depuis la Floride.

Le projet a été entamé en 2019 sous la houlette du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et avec l’aide de l’astronaute Maram KAIRÉ. Le Sénégal va faire bientôt partie des pays à disposer de son propre satellite.

Les 8 ingénieurs qui ont été formés à Montpellier pour mettre en place le projet de nano satellite afin de collecter des données sur l’environnement et la préservation des ressources naturelles vont lancer dès juillet le satellite Gaindé Sat-1A. Selon la source «avec un investissement de 1,5 million d’euros, le ministère sénégalais de l’Enseignement supérieur mise sur ce projet pour créer un nouveau secteur d’activité, générateur d’emplois et former des ingénieurs et des techniciens qualifiés, le Sénégal pose les bases d’un secteur spatial dynamique, capable de rivaliser sur la scène internationale ».

Une fois mis en orbite, le satellite miniature aura deux missions. D’abord, collecter des données pour des agences étatiques comme la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE), l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) ou l’Office des lacs et des cours d’eau (OLAC).